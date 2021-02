Goldman Sachs Aktie: Kaufen Sie den japanischen Yen, um sich gegen die Wahlunsicherheit abzusichern!

Investoren, die sich mit der Ungewissheit über die Präsidentschaftswahlen auseinandersetzen, sollten in Erwägung ziehen, Gelder in japanischen Yen zu parken, sagte Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Co-Leiter der globalen Devisen- und Schwellenmarktstrategie, Zach Pandl, in einem Interview mit CNBC Street Signs Asia. Im Oktober erwähnte eine Veröffentlichung in der Financial Times, dass sich US-Investoren auf die Möglichkeit einer Joe Biden-Präsidentschaft nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



