Goldman Sachs-Aktie: Ergebnisse enttäuschend!

Die Goldman Sachs Group Inc. (GS) hat am Donnerstag einen geringeren Gewinn für das erste Quartal gemeldet, was auf einen Rückgang der gesamten Nettoeinnahmen um 27% zurückzuführen ist. Allerdings übertrafen sowohl die obere als auch die untere Linie die Konsensschätzung der Straße. Vergleich zum Vorjahr Der auf die Stammaktionäre entfallende Nettogewinn des Unternehmens belief sich im ersten Quartal auf 3,83… Hier weiterlesen