Goldman Sachs Aktie: Bottlepay ermöglicht Bitcoin-Zahlungen über Tweets!

Die britische Zahlungsplattform Bottlepay hat Bitcoin-Zahlungen über die Social-Media-App Twitter ermöglicht.

Was geschah

Das Unternehmen sagte, dass Benutzer in der Lage sein würden, Bitcoin direkt an andere auf der Plattform zu senden, indem sie ihre Bottlepay- und Twitter-Konten miteinander verbinden. Alles, was die Nutzer auf der Plattform tun müssten, wäre eine kurze Tweet-Vorlage, “@bottlepay send 100 sats to @twitteruser”, und der Befehl würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



