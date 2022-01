Goldman Sachs Aktie: Bitcoin $100K kann erreichen, indem hier mehr Marktanteile erobert werden!

Zach Pandl, Co-Head of Foreign Exchange Strategy bei Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), schätzt das Kursziel für Bitcoin (CRYPTO: BTC) auf 100.000 US-Dollar, wenn es ihm gelingt, in den kommenden Jahren weitere Marktanteile von Gold zu erobern.

Was geschah

Laut einer von CoinDesk eingesehenen Forschungsnotiz glaubt Pandl, dass Bitcoin dem Edelmetall mehr Marktanteile abnehmen könnte als Nebenprodukt einer höheren Akzeptanz, die durch das



