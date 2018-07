Goldlion: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Goldlion-Schlusskurs wurde am 27.07.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 3,2 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Die Aussichten für Goldlion haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,75. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Goldlion zahlt die Börse 9,75 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Apparel & Textile Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Goldlion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,78 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products einen Mehrertrag in Höhe von 2,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Goldlion im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Goldlion. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".