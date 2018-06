München / Kreuzlingen (ots) -Gemeinsam mit Nils Hoch, Geschäftsführer Olympiapark München,zerschnitt Multi-Unternehmer Cengiz Ehliz gestern das rote Band amKlondike: Für vier Wochen wird die Landeshauptstadt zumGoldgräber-Mekka. Täglich gilt es Gold-Nuggets und mitEinkaufsguthaben aufgeladene weeCards "auszubuddeln". Bei derPremiere stürmten 627 Goldgräber bis 22.00 Uhr den aus 2.500 TonnenSpezialsand geformten künstlichen Sandberg und hatten riesigen Spaß.Bei Kaiserwetter auf dem 10.000 Quadratmeter dimensioniertenEventgelände weeIsland mitten im Olympiapark gab sich die Prominenzaus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur die Ehre, um bei derfeierlichen Eröffnung vor 500 Gästen mit dabei zu sein. Punkt 14.30Uhr intonierte die Feldkirchner Blaskapelle den BayerischenDefiliermarsch und die 40 Schuhplattler des TrachtenvereinsBuchenberg riskierten eine kesse Sohle mitten im Sand."Schuhplatteln at its best!" Cengiz Ehliz, "Erfinder" desCashback-Systems "wee" eröffnete den aktuell weltweit wertvollstenSandberg mit einem zufriedenen Lächeln: "Ich bin fest davonüberzeugt, dass unser Team innerhalb der nächsten vier Wochen dasinnovative Cashback-System "wee" in München als erste Station unsererEuropastrategie erfolgreich implementiert."Vom 2. Juni bis zum 3. Juli sollen 4.000 Händler in das Systemintegriert und 400.000 neue Kunden gewonnen werden. Das Highlight derKampagne ist das Eventgelände weeIsland mit dem Angebot von 14 bis22.00 Uhr "Gold buddeln" zu können. Daneben bietet eine 500Quadratmeter Chill-Area Kurzweil und ein 250 Quadratmeter großesKinderland Spaß für die Kids, unter fachmännischer Betreuung.Mehr Infos unter www.weelovemunich.dePressekontakt:weeConomy AGMediensprecher/Public Relations/Public AffairsTilmann Meuserc/o CP/CONSULT Consulting Services GmbHTel: 0201/890699-15; mobil: 0177/8095117Mail: meuser@cp-cs.dehttps://wee.comhttps://weelovemunich.dehttps://www.facebook.com/weeloveMunich/Original-Content von: weeCONOMY AG, übermittelt durch news aktuell