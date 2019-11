Goldener Zuckerhut geht an Edeka Rhein-Ruhr, Katjes Fassin, Rewe Dieter Schneider und Gerhard Drexel

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



Frankfurt/Main (ots) - Die Ernährungswirtschaft ehrt in dieser Woche diePreisträger des Goldenen Zuckerhuts 2019. Zum 62. Mal vergibt die LebensmittelZeitung (dfv Mediengruppe) die begehrte Auszeichnung an herausragendeUnternehmen und Persönlichkeiten der Konsumgüterbranche, die sich nachhaltig umdie Gesamtentwicklung dieses Wirtschaftsbereiches verdient gemacht haben.Ausgewählt von einer unabhängigen und mit Top-Managern aus Handel und Industriebesetzten Jury, geht ein Goldener Zuckerhut in diesem Jahr an:- Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (Moers),- Katjes Fassin GmbH + Co. KG (Emmerich),- Rewe Dieter Schneider oHG (Denzlingen) und- Spar Österreich-Chef Dr. Gerhard Drexel (Salzburg).Kurzprofile der PreisträgerEdeka Handelsgesellschaft Rhein-RuhrUnternehmertum - eine Handelsorganisation, die diesen Geist verkörpert, das istdie Edeka Rhein-Ruhr. Ihr oberstes Prinzip: Förderung des selbstständigenEinzelhandels. Der steht für rund 80 Prozent des Umsatzes - Tendenz steigend.Immer wieder gelingt es dem Management um Unternehmenschef Dirk Neuhaus, denKaufleuten den Boden für weiteres Wachstum zu bereiten, nicht zuletzt durch dieerfolgreiche Integration von Übernahmen. Dafür stehen beispielhaft Trinkgut,Marktkauf oder Tengelmann: Nur die 46 Kaiser's-Standorte wanderten insPortfolio, die ein selbstständiger Einzelhändler mittelfristig nachhaltigprofitabel betreiben kann. Aber auch Zukunftsfelder werden angepackt: Für denAufbau eines Online-Geschäfts aus eigener Kraft fehlen die Kapazitäten. Alsotut sich Rhein-Ruhr mit Picnic zusammen, einem reinen Online-Lieferdienst ausden Niederlanden. Die Allianz ist beispielhaft für den Rhein-Ruhr-Stil: An deneigenen Stärken und Zielen arbeiten, aber auch Grenzen erkennen, mit Klarheitbei einer einmal getroffenen Entscheidung bleiben und diese dann schnellumsetzen. Das hat eine Wachstumsdynamik entfacht, die im stationären Handel mitLebensmitteln in Deutschland außergewöhnlich ist. In den zwölf Jahren von 2006bis 2018 hat sich der Umsatz der drittgrößten Edeka-Regionalgesellschaft von 2,3Mrd. Euro auf 4,8 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.Katjes Fassin GmbH + Co. KGDie Katjes-Gruppe besetzt Zukunftsthemen wie kein zweiter Hersteller derSüßwarenbranche - und hat damit großen Erfolg: Innerhalb von wenigen Jahren istsie zum zweitgrößten Anbieter von Zuckerware in Westeuropa aufgestiegen. IhrenUmsatz hat sie seit 2006 auf rund 500 Millionen Euro verfünffacht. Zudem steigtdie Gruppe mit ihren Gesellschaften Katjes International und Katjes Greenfood inneue Geschäfte ein. Sie hat sich damit längst auch auf dem Kapitalmarkt großenRespekt verschafft. Zu der guten Entwicklung des Katjes-Stammgeschäfts trägt dermutige Werbeauftritt entscheidend bei. Etwa die "Alles Veggie" überschriebeneKampagne, die Anfang 2018 große Aufmerksamkeit erregte. Auch mit einergläsernen Bonbonproduktion in Potsdam, einem "Veggie-Café" in Berlin oder dem"weltweit ersten lebensmittelzertifizierten 3D-Drucker für Fruchtgummi"präsentiert man sich als Unternehmen, das Maßstäbe setzt. Derzeit bereitet sichKatjes auf weiteres Wachstum vor. Der Hersteller investiert mindestens 25Millionen Euro in ein neues Werk am Stammsitz Emmerich. Die Zahl der Mitarbeitersteigt mit der Erweiterung um rund 30 und damit auf etwa 500 in Deutschland. EinFaktor hinter dem Erfolg der Katjes-Gruppe ist sicher auch die guteZusammenarbeit der beiden langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter:Bastian Fassin folgte 2004 auf seinen Vater Klaus, Tobias Bachmüller ist seit1996 im Amt.Rewe Dieter Schneider oHGDieter Schneider ist in nur 13 Jahren zu einem der erfolgreichstenRewe-Kaufleute aufgestiegen. Der vormalige Manager der Rewe Südwest startete imJahr 2006 mit zwei Märkten im Schwarzwald und hat sein Ladennetz im RaumFreiburg seither auf elf erweitert. Schon jetzt ist er mit rund 77 MillionenEuro Umsatz der größte Kaufmann seiner Rewe-Region. Doch 2021 will er zweiweitere Standorte im 15-km-Umkreis seines Heimatorts und Firmensitzes Denzlingeneröffnen und damit die 100-Millionen-Euro-Marke anvisieren. Heimatverbundenheitist der Schlüssel zum Erfolg des 64-jährigen Kaufmanns. Dazu gehört, dass errund 500 Menschen vor Ort Arbeit gibt, dass er örtliche Vereine sponsert und inseine Märkte einlädt. In denen setzt Schneider mit großem Einsatz und rund 130Lieferanten auf lokale Sortimente. Das zahlt sich aus: durch ein klaresAlleinstellungsmerkmal, ein unverwechselbares Sortiment und auskömmlicheSpannen. Die opulente Frische bei Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Käse undFisch führt zu höheren Personalkosten, aber auch das zahlt sich am Ende aus. Soist Rewe Schneider in der Umgebung die Top-Adresse für frischen Fisch. In nurzwölf Jahren hat sich die Familie als Händlermarke etabliert. Man gehtinzwischen "zu Schneiders". Aus Liebe zur Heimat.Dr. Gerhard DrexelDr. Gerhard Drexel ist Vorstandsvorsitzender und Miteigentümer der SparÖsterreich. Der 64-Jährige steht seit fast 20 Jahren an der Spitze des einzigennational tätigen Einzelhandelsunternehmens, das sich komplett inösterreichischem Besitz befindet. Unter seiner Führung ist es Spar in denvergangenen Jahren gelungen, das In- und Auslandsgeschäft kontinuierlich und mitguter Ergebnisdynamik weiterzuentwickeln. Der Marktanteil im Heimatland erreichtfast 32 Prozent. Der Umsatz im In- und Ausland wuchs im vergangenen Jahr um 4,7Prozent auf über 15 Milliarden Euro. Zum neunten Mal in Folge rief sich Spar mitBlick auf die Super- und Verbrauchermärkte im Alpenland abermals zum"Wachstumsführer" aus. Drexel hält das Spar-Schiff mit gekonntem Teamplay undleidenschaftlicher Hingabe auf Kurs. Wenn er gegen die europäische Bürokratie zuFelde zieht, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Bei Themen wie Bio,Zucker-Reduktion, genveränderten Produkten oder Wettbewerbsverzerrungen beziehter klar Position. Er setzt auf die Innovationskraft der Spar-Eigenmarken undkritisiert die Politik einiger Markenhersteller mitunter recht unverblümt. DieMedien in seinem Land bezeichnen ihn mal als "Robin Hood", mal als"Kampfmaschine". Auch das drückt aus, wie ambivalent die Auftritte GerhardDrexels ausfallen können. Halbe Sachen gibt es bei ihm auf alle Fälle nicht.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell