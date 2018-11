Goldener Zuckerhut geht an Aldi Süd, Coca-Cola, Rewe Markt Naumann und Ulrike Detmers

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Frankfurt/Main (ots) - Die Ernährungswirtschaft ehrt in dieserWoche die Preisträger des Goldenen Zuckerhuts 2018. Zum 61. Malvergibt die Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) die begehrteAuszeichnung an herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten derKonsumgüterbranche, die sich nachhaltig um die Gesamtentwicklungdieses Wirtschaftsbereiches verdient gemacht haben.Ausgewählt von einer unabhängigen und mit Top-Managern aus Handelund Industrie besetzten Jury, geht ein Goldener Zuckerhut in diesemJahr an: Aldi Süd (Mülheim a. d. Ruhr), Rewe Markt Naumann GmbH & Co.oHG (Cölbe), Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (Berlin)und Mestemacher-Gesellschafterin Prof. Dr. Ulrike Detmers (BadSalzuflen).Kurzprofile der PreisträgerAldi SüdJeder in Deutschland kennt Aldi. Und - noch besser - fast alle,also rund 85 Prozent der Bevölkerung, kaufen mindestens einmal imJahr dort ein. Aldi hat sich über Jahrzehnte eine Marktpositionerarbeitet, von der andere Händler nur träumen können. Ein begrenztesSortiment, niedrige Preise und effiziente Abläufe - das ist dasErfolgsrezept, das den Discounter groß gemacht hat. Bis heute ist der"Aldi-Preis" die Messlatte für alle Lebensmittelhändler - egal ob ihndie Süd- oder die Nord-Schwester im geteilten Aldi-Reich setzt. DieKundschaft erwartet heute allerdings mehr, auch vom Discounter. AldiSüd, fast 1.900 Filialen, zirka 14,8 Milliarden Euro (netto) Umsatz,hat das längst erkannt und ist dabei, sein Geschäftsmodell mitMilliardeninvestitionen den neuen Anforderungen anzupassen. NichtVollsortimenter, aber Vollversorger will der Discounter für seineKunden sein. So ist das Sortiment mit 1.500 Artikeln schon doppelt sogroß wie in früheren Zeiten. Prominente Markenartikel gehören heuteselbstverständlich dazu. Mit einem erheblich größeren Angebot an Obstund Gemüse sowie Backstationen ist das Thema Frische auf ein neuesNiveau gehoben. Aktionsgeschäft, Eigenmarken, Logistik, Marketing undWerbung - es gibt kaum ein Feld, in dem Aldi Süd keine neuen Akzentesetzt. Über 4 Prozent Umsatzzuwachs im vergangenen Jahr sind derLohn. Und die Mülheimer bleiben Benchmark für einen leistungsstarkenHändler. Dafür zeichnet die Lebensmittel Zeitung Aldi Süd mit demGoldenen Zuckerhut aus.Rewe Markt Naumann GmbH & Co. oHGBruno Naumann ist ein Kaufmann der alten Schule. Korrekt,verlässlich, ausgleichend - so beschreiben ihn Weggefährten. Mitdiesen Eigenschaften hat der 65-Jährige aus dem hessischen Cölbeerfolgreich fünf Märkte und mehrere Getränkemärkte aufgebaut. In derRewe-Welt hat er sich darüber hinaus durch sein außerordentlichesEngagement in den Gremien und für die Kaufleute einen Namen gemacht.Vorbild ist Naumann auch in Sachen Umweltschutz: So schaffte erunter anderem als einer der Ersten die Plastiktüte ab. Der Versuchlief so gut, dass inzwischen die ganze Rewe-Gruppe darauf verzichtet.Für seine Märkte, die hauptsächlich auf dem Land liegen, hat Naumanneine treue Stammkundschaft gewonnen. Das Sortiment ist bodenständig -so wie er selbst. Auf regionale Produkte, die er auch unter seinemNamen vermarktet, legt er viel wert. Noch wichtiger sind ihm aber dieMitarbeiter, denn sie machen den Unterschied zum Discount, wie erfindet. Die Zukunft des Familienunternehmens mit einem Jahresumsatzvon rund 35 Mio. Euro haben Bruno Naumann und seine Frau Christellängst gesichert. Ihr Sohn Christian, der jetzt schon in die Führungeingebunden ist, übernimmt Anfang nächsten Jahres die Verantwortung.Coca-Cola European Partners Deutschland GmbHSchon lange ist Coca-Cola Deutschland mit einem Absatzvolumen vonheute knapp 3,9 Milliarden Litern und einem Marktanteil von 18,4Prozent das größte Getränkeunternehmen hierzulande. Die globaleStärke der Markenikone schlägt voll durch in alle Absatzkanäle - obSupermarkt, Tankstelle oder Gastronomie. Der Weltkonzern Coca-Colaist derzeit dabei, die Unternehmensmarke breiter und wenigerzuckerlastig aufzustellen. Sein Produktions- und Vertriebsunternehmenin Berlin baut dazu Bewährtes aus - wie die Wassermarke Vio durchzahlreiche Varianten à la Vio Bio Limo und Schorlen. Auch das globaleMarkenportfolio steuert Trendiges bei, wie den veganen Haferdrink"Adez" oder den Eistee "Fuze". Doch ist die Weltmarke Coca-Cola lokalnur so stark wie ihre Vermarktungsorganisation vor Ort. Und die inDeutschland weiß, was sie tut: In ihrem Kerngeschäft "Süßgetränke"mit Coca-Cola, Fanta oder Sprite sorgen die Berliner mit kleinerenGlasflaschen oder Minidosen für eine noch breitere Verfügbarkeit -vor allem unterwegs. Glaubhaft kommuniziert, beflügeln zudem CokeZero Sugar und Coke Light die Trendwende zu weniger süßem Genuss ohneZucker.Prof. Dr. Ulrike DetmersZum Kämpfen muss man Lust haben - davon ist Ulrike Detmersüberzeugt. Und die Gesellschafterin der GütersloherMestemacher-Gruppe hat große Lust zu kämpfen. Vor allem für ihrHerzensanliegen, die Gleichstellung von Frauen und Männern. Mit Mutund Kreativität lenkt die zweifache Mutter seit vielen Jahren denFokus von Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik auf Fragen derChancengleichheit. Als Initiatorin von Auszeichnungen wie "Managerindes Jahres" oder "Spitzenvater des Jahres" stößt sie die Diskussionum Geschlechterdemokratie immer wieder neu an. Beispielhaft setztsich die Unternehmerin seit vielen Jahren für moderneManagementstrukturen weit über das eigene Unternehmen hinaus ein. 