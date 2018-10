Goldener Oktober für deutsche Lottospieler / Eurojackpot von rund 61 Millionen Euro wartet diese Woche (FOTO)

Münster (ots) -Der Eurojackpot wächst und wächst. Inzwischen liegt dieJackpotsumme im obersten Gewinnrang bei 61 Millionen Euro. Ein gutesOmen für deutsche Eurojackpot-Spieler?Zuletzt wurde der Eurojackpot am 31. August geknackt. Da lagdieser ebenfalls bei 61 Millionen Euro und zwei deutscheSpielteilnehmer aus Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden um jeweils30,9 Millionen Euro reicher. Folglich stellt sich die Frage, ob dieseWoche noch ein "Goldener Oktober" auf den einen oder anderenLottospieler aus Deutschland wartet. Die laufende Woche bringtschließlich weiterhin "goldenen Herbst" nach Deutschland. Einebesonders schöne Jahreszeit, die in diesem Jahr auch mit einembesonderen Jackpot in Verbindung steht.Bei der jüngsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag, den5. Oktober 2018 konnten vier Spielteilnehmer die zweite Gewinnklassetreffen und erhalten jetzt jeweils 493.312,50 Euro. Die neuenGroßgewinner stammen aus Bayern, Hessen, Slowenien und denNiederlanden.Wer sein Glück probieren möchte, kann bis Freitag seinen Tippunter www.eurojackpot.de oder in einer der über 20.000Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet abgeben. Wir wünschen vielGlück!Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell