Goldener November beim Eurojackpot / Jackpot von 10 Millionen Euro in Dänemark geknackt

Münster (ots) - An sich spricht der Volksmund ja von einem"Goldenen Oktober". Bei der Lotterie Eurojackpot bewahrheitet sichjetzt ein "Goldener November". Bei der Ziehung am 24. November konnteerneut ein Spielteilnehmer aus Dänemark den Jackpot von 10 MillionenEuro knacken. Seine Glückszahlen lauten: 11, 16, 18, 22 und 43 sowieden beiden Eurozahlen 7 und 8.Andreas Kötter, Chairman von Eurojackpot gratuliert: "HerzlichenGlückwunsch nach Dänemark und natürlich ganz speziell an denGewinner. Seit Start der Lotterie im März 2012 ist es bereits der 10.dänische Millionär."Besonders bemerkenswert: Mit dem neuen Jackpot-Gewinner gab es inden letzten drei Wochen jeweils einen Treffer in der Gewinnklasse 1.Das gab es vorher noch nie. Am 17. November konnte einSpielteilnehmer aus Bayern ebenfalls die Summe von 10 Millionen Euroabräumen. In der Woche davor, am 10. November gingen sogar 23,4Millionen Euro ebenfalls nach Dänemark.Bei der aktuellen Ziehung gab es neben dem 10 Millionen Gewinn inDänemark zwei weitere Millionengewinne in Europa. Über jeweils1.242.185,30 Euro freuen sich zwei Gewinner aus Norwegen und Polen.Für Polen, die erst seit September 2017 an dem Eurojackpotteilnehmen, war es damit auch der erste Millionengewinn überhaupt beider europäischen Lotterie.Der Eurojackpot steht somit am kommenden Freitag, dem 01. Dezember2017 erneut bei seinem Sockelbetrag von 10 Millionen Euro. Mitspielenkann man in allen Lotto-Annahmestellen oder im Internet unterwww.eurojackpot.de.