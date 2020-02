Mainz (ots) - Bei den 70. Filmfestspielen in Berlin ist am Samstag, 29. Februar2020, die ZDF/ARTE-Produktion "Es gibt kein Böses" mit dem Goldenen Bärenausgezeichnet worden. In "Es gibt kein Böses" ("Sheytan vojud nadarad" / "Thereis no evil") umsorgt ein netter und pflichtbewusster iranischer Familienvatertagsüber seine Lieben, nachts ist er an Hinrichtungen beteiligt. EinWehrpflichtiger möchte sich von seiner Teilnahme an Hinrichtungen freikaufen.Ein Soldat hat als Mitglied eines Erschießungskommandos Sonderurlaub erhalten.Eine in Deutschland lebende junge Iranerin erfährt bei einem Besuch in ihremHeimatland die Wahrheit über ihre Eltern. In vier eindrucksvollen und bewegendenGeschichten zeigt der Film die Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autoritäten,die Möglichkeit der Rebellion und die Banalität des Bösen. Die Redaktion für denFilm des regimekritischen iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof hat AlexanderBohr (ZDF/ARTE).Der Silberne Bär für die Beste Darstellerin ging an Paula Beer für ihre Rolle inChristian Petzolds Film "Undine" (Redaktion Caroline von Senden, ZDF, AndreasSchreitmüller, ARTE, Alexander Bohr, ZDF/ARTE).ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler: "Nach der taffen Investmentbankerin in derKultserie 'Bad Banks' zeigt Paula Beer mit der mythischen Figur der 'Undine'eine ganz andere Seite ihrer Schauspielkunst und hat sich so mit Intensität undLeichtigkeit zugleich auf im wahrsten Sinne bezaubernder Art diese Auszeichnungverdient."Mit dem Special Jury Award der neuen Reihe Encounters wurde der von ZDF/Daskleine Fernsehspiel koproduzierte experimentelle Spielfilm "The Trouble WithBeing Born" ausgezeichnet. In dem Film von Regisseurin Sandra Wollner lebt Elli(Lena Watson), ein Android, bei einem Mann (Dominik Warta), den sie Papa nennt.Sie lassen sich durch den Sommer treiben, schwimmen tagsüber im Pool und abendsnimmt er sie mit ins Bett. Sie macht ihn glücklich, dazu ist sie da. Er hat sienach einer Erinnerung erschaffen. Eine Erinnerung, die ihr nichts und ihm allesbedeutet. Für sie ist es lediglich eine Programmierung, der sie folgt - einesNachts, tief in den Wald hinein, einem verblassenden Echo hinterher. DieGeschichte einer Maschine und der Geister, die wir alle in uns tragen. DieRedaktion hat Burkhard Althoff (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).Claudia Tronnier, Leiterin der Redaktion Das kleine Fernsehspiel: "Wirgratulieren Sandra Wollner und freuen uns besonders, dass gerade der SpecialJury Award der neuen Reihe Encounters an einen so mutigen und zukunftsweisendenNachwuchsfilm einer jungen Regisseurin vergeben wurde."Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-6100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfberlinalehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4534108OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell