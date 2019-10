Goldene Umschläge im goldenen Oktober: 600.000 Euro Postcode Monatsgewinn und 80 jubelnde Gewinner in Schönwalde-Glien (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Deutsche Postcode Lotterie ist in der Stadt, das kann nurGutes heißen. Der Monatsgewinn im Oktober fällt auf den Postcode14621 CE: Der 28-jährige Gewinner mit der passenden Losnummer bekommteinen Scheck in Höhe von 300.000 Euro. Zudem gewinnen dank seinesgezogenen Postcodes weitere 79 Teilnehmer in der gleichenPostleitzahl und teilen sich zusätzliche 300.000 Euro. Grund genugfür Bürgermeister Bodo Oehme, beim Gewinnertreffen persönlich zugratulieren. Mit vor Ort sind Ackerdemia e.V. und derBrandenburgische Kulturbund e.V. - nur zwei von 44 Projekten, die dieSoziallotterie dank der Brandenburger Teilnehmer bereits mit einerFördersumme von 800.000 Euro aus den Losbeiträgen unterstützen kann.Zum ersten Mal überreicht das Team der Soziallotterie einenMonatsgewinn in Brandenburg. Der Postcode 14621 CE von Martin* ausSchönwalde-Glien wurde gezogen. Damit erhält nicht nur er 300.000Euro - zudem gewinnen 79 Teilnehmer aus seiner Postleitzahl mit undteilen sich nochmal 300.000 Euro. Einige dieser Postleitzahlgewinnernehmen mit bis zu drei Losen teil und verdreifachen somit ihrenGewinn, pro Los bekommen die Schönwalder 3.125 Euro. Das Besondere:30 Prozent von allen Losbeiträgen fließen in sozial und ökologischnachhaltige Projekte im ganzen Bundesland. Bei derGewinnerüberraschung treffen die Teilnehmer dieses Mal auf zwei dergeförderten Projekte und werden zudem persönlich von ihremBürgermeister beglückwünscht.300.000 Euro für werdenden Papa und den Traum vom eigenen Haus:Der 28-jährige Martin* und seine Partnerin erwarten in nur wenigenMonaten ihr zweites Kind. Vor dem Besuch des Postcode-Teams wissensie nur von einem Gewinn, von der Höhe ahnen beide jedoch nichts. AlsStraßenpreis-Moderator Giuliano Lenz mit dem goldenen Scheck vorihrer Tür steht, sind sie sichtlich aufgeregt. Beim Herausziehen desSchecks über 300.000 Euro kullern bei der Schwangeren sofort dieFreudentränen: "Das bedeutet für uns eine finanzielle Unabhängigkeit,es ist einfach unglaublich." Von dem Geld planen sie den Bau einesHauses. "Mit diesem Gewinn haben wir ein ganzes Stück mehrMöglichkeiten als andere in unserem Alter. Das hätte ich nichterwartet, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist schön, dassman etwas Gutes tut und gleichzeitig selbst gewinnen kann", so derMonatsgewinner und gibt seiner Frau erstmal einen Kuss.3.125 Euro pro Los für die Gewinner in der Postleitzahl 14621:Neben Postleizahl-Gewinnerin Janine*, die sich jetzt ganz vielekleine Wünsche erfüllen kann, besucht Giuliano Lenz auch Oliver* undseine Frau Nicole*. Der Verwaltungsangestellte nimmt bereits seitzwei Jahren mit zwei Losen teil. Freudig empfangen wird derPostcode-Besuch zuerst durch die Hündinnen Stella und Lisa, die dasgesamte Lotterieteam auf Trab halten und immer wieder zum Spielen undKraulen auffordern. Oliver hat sich für eine Teilnahme entschieden,um damit etwas Gutes zu tun. Seine Frau wusste nichts von den Losenund freut sich mit einem glücklichen "Wow" jetzt umso mehr über diegelungene Überraschung von 6.250 Euro. Gewinner Dennis* und seinePartnerin Carmen* bekommen insgesamt drei goldene Umschlägeüberreicht. Der selbstständige Handwerker hat durch drei Lose seinenGewinn auf 9.375 Euro verdreifacht. Davon möchte der zweifacheFamilienvater erstmal die ganze Familie in den Urlaub einladen und inBauarbeiten am Haus investieren.Persönliche Gratulation des Bürgermeisters:Bei der großen Gewinnerüberraschung auf dem Platz am Rathaus lässtes sich Bürgermeister Bodo Oehme nicht nehmen, allen persönlich zugratulieren: "Ich bin überwältigt von den vielen Einwohnern, die ausSchönwalde-Glien an der Soziallotterie teilnehmen. Besonders schätzeich die Unterstützung der Lotterie für Mensch und Natur. Auch wirsetzen uns aktiv für den Umweltschutz ein und verfolgen seit Jahrenzielstrebig den Waldumbau und die intensive Aufforstung für unsereEinwohner besonders für unsere Kinder."Brandenburger Losbeiträge unterstützen regionale Projekte:Dank der Brandenburger Teilnehmer kann die Soziallotteriegemeinnützige Organisationen in der direkten Nähe fördern. Mit 30Prozent der Losbeiträge aus Brandenburg werden dort bereits 44Projekte mit 800.000 Euro unterstützt. Dazu gehören Ackerdemia e.V.(https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/ackerdemia-e-v)und der Brandenburgische Kulturbund e.V., die beim Gewinnertreffenvor Ort sind und sich mit ihren Unterstützern bei schönstemHerbstwetter austauschen können.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mitpersonenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechteunserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationensowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. DiePostleitzahl-Gewinner werden mit ihren Vornamen genannt, derHauptgewinner wurde mit einem Pseudonym benannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch undNatur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept isteinzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus derPostleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt.Beim Monatsgewinn werden insgesamt 600.000 Euro ausgeschüttet - alleLose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000 Euro und alleübrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. Sogewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes. 30Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe derTeilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterieeinen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereitsknapp 1.400 Projekte mit 25,8 Millionen Euro. Ein Beirat unterVorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl derProjekte. Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesenZiehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Taggarantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unterwww.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer0800 - 800 6680.Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. DieTeilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 7.November.