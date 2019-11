Goldene Sportpyramide: Franziska van Almsick verdreifacht Preisgeld auf 75.000 Euro

Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Förderung für Box- und Schwimm-Talente sowieMentaltraining für Top-Schwimmer in Tokio / van Almsick, Niemann-Stirnemann,Braxenthaler und Professor Tröger in "Hall of Fame des deutschen Sports"aufgenommenFranziska van Almsick ist in Berlin für ihr Lebenswerk mit der "GoldenenSportpyramide" ausgezeichnet und in die "Hall of Fame des deutschen Sports"aufgenommen worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer hielt die Laudatio aufdie 41-Jährige Schwimm-Ikone und ehrte sie als "eines der größten Sportidole derdeutschen Sportgeschichte". Der Vorsitzende des Sporthilfe-Stiftungsrats Prof.Dr. Norbert Winkeljohann und Allianz-Deutschland-Vorstand Joachim Müller nahmendie Ehrung in der Allianz-Hauptstadtrepräsentanz am Brandenburger Tor vor. Dasvon der Allianz zur Verfügung gestellte Preisgeld in Höhe von 25.000 Euroverdreifachte "Franzi" auf 75.000 Euro. Sie wird damit die Förderung von Box-und Schwimm-Talenten durch die Deutsche Sporthilfe unterstützen. Zudem übernimmtsie für die beiden Top-Schwimmer Sarah Köhler und Florian Wellbrock die Kostenfür ein Mentaltraining mit Blick auf Tokio 2020."Ich fühle mich sehr geehrt, zumal alle noch lebenden Preisträger selbst in derJury sitzen. Die Aufnahme in die 'Hall of Fame des deutschen Sports' und dieAuszeichnung mit der 'Goldenen Sportpyramide' sind für mich großartige Zeichender Anerkennung und des Respekts für meine Leistungen. Ich bin sehr dankbar, zudem auserwählten Kreis dieser deutschen Sportler zu gehören und habe aus Freudeund Dankbarkeit das Preisgeld verdreifacht," sagte Franziska van Almsick. "Ichmöchte die bundesweite Förderung von Schwimm-Talenten unterstützen, da ich genauweiß, dass dort jeder Cent dringend gebraucht wird. Außerdem möchte ich anmeinem Heimat-OSP Heidelberg Boxer und Schwimmer fördern und den beiden größtendeutschen Olympiahoffnungen im Schwimmern, Sarah Köhler und Florian Wellbrock,in ihrer direkten Vorbereitung auf Tokio 2020 ein Mentaltraining ermöglichen."Gemeinsam mit Franziska van Almsick wurden Gunda Niemann-Stirnemann(Eisschnelllauf), Martin Braxenthaler (Para Ski alpin) und "Mr. Olympia" Prof.Walther Tröger von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble offiziell in die"Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen: "Sie haben Großartigesgeleistet und sind Vorbilder für unsere ganze Gesellschaft", ehrte er die dreineu aufgenommenen Mitglieder. Schäuble hatte zuvor einen Impulsvortrag zurVerantwortung und Vorbildwirkung des Sports für die Gesellschaft gehalten. DenAbschluss der Aufnahmefeier bildete eine von Johannes B. Kerner moderierteTalkrunde zu den Werten des Sports im Zeichen der 30-jährigen Wiederkehr desMauerfalls.Die im Jahr 2006 von der Deutschen Sporthilfe initiierte "Hall of Fame desdeutschen Sports" ist ein Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihrenErfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und GesellschaftGeschichte geschrieben haben. Träger und zur Kandidatenauswahlvorschlagsberechtigt sind neben der Deutschen Sporthilfe der Deutsche OlympischeSportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten. Die "Hall of Fame" wirdvon adidas begleitet und existiert "virtuell" im Internet.Die Wahl des Preisträgers der "Goldenen Sportpyramide" erfolgt durch diebisherigen Preisträger sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury.Seit dem Jahr 2000 wird die "Goldene Sportpyramide" verliehen. Unter denPreisträgern sind u.a. Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Henry Maske, KatarinaWitt und Max Schmeling. Einher geht die Aufnahme in die "Hall of Fame desdeutschen Sports", die damit zukünftig aus 117 Mitgliedern besteht. MehrInformationen unter www.hall-of-fame-sport.de.Kostenfreies Foto- und BewegtbildmaterialVon der Veranstaltung in Berlin bieten wir unter www.sportvideo.de einensendefertig geschnittenen Video-Beitrag an, der rechtefrei und kostenlos genutztwerden kann.Zum Embedden aus dem Sporthilfe-youtube-Kanal: https://youtu.be/NPaYG4Nc8ngVideo-Rohmaterial mit weiteren O-Tönen stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zurVerfügung. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf direkt an: Timon Saatmann //ts@teamon.de // 0176-31361539.Fotomaterial steht unter Verwendung des Foto-Credits "DeutscheSporthilfe/picture alliance" hier zum Download bereit: https://bit.ly/2KGG83b"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom,Deutsche Post und Allianz. 