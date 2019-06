Mainz (ots) -Beim 27. Deutschen Kinder Medien Festival wurde das ZDF amFreitag, 7. Juni 2019, in Erfurt zweifach geehrt: In der KategorieUnterhaltung gewann die erste Folge der Doku-Reihe "Digiclash: DerGenerationen-Contest". Das Animationsspecial "Räuber Ratte"(Originaltitel: "The Highway Rat") wurde als bester Kurzfilmausgezeichnet.In den acht Folgen der Doku-Reihe "Digiclash: DerGenerationen-Contest" (Buch und Regie: Bettina Herzer) dreht sichalles um den Umgang mit dem digitalisierten Alltag: In einemWettbewerb treten vier internetbegeisterte Jugendliche gegen vierinternetskeptische Senioren an. Die Vertreter der digitalenGeneration bewegen sich acht Tage lang "offline" - in einem Haus,ausgestattet wie zu Großmutters Zeiten. Währenddessen ziehen dieVertreter der Großelterngeneration in ein Smart-Haus mitApp-gesteuerter Technik ein. Die Reihe, erstausgestrahlt bei KiKA imHerbst 2018, ist eine Produktion der E+U-TV Köln (Produzent: GeorgBussek) im Auftrag des ZDF (Redaktion: Gordana Großmann).Der aufwändige CGI-Zeichentrick "Räuber Ratte" (Regie: JeroenJaspaert) nach dem gleichnamigen Buch von Julia Donaldson und AxelScheffler zeigt das Abenteuer einer ruchlosen Ratte, die sich zueinem niedlichen Nagetier wandelt. "Räuber Ratte" ist eine Produktionder Magic Light Pictures/Orange in Koproduktion mit BBC/ZDF.ZDF-Redakteurin ist Nicole Keeb. Der Film wurde Weihnachten 2018 imZDF ausgestrahlt.Der "Goldene Spatz" ist das größte Festival in Deutschland fürdeutsche Kinderfilme und -fernsehbeiträge sowie Onlineangebote undwird von der Deutschen Kindermedienstiftung veranstaltet. Eine26-köpfige Kinderjury zwischen neun und 13 Jahren vergibt sechs derinsgesamt sieben Trophäen im Bereich Kino/TV, ein weiterer Preis wirddurch junge Juroren in der Kategorie Website/App vergeben.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/goldenerspatzZDFtivi in der ZDFmediathek: http://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell