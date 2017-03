Goldene Kamera für beste Information: NDR Intendant Lutz Marmor gratuliert

Hamburg (ots) - Caren Miosga ("Tagesthemen"), Marietta Slomka("heute-journal") und Peter Kloeppel ("RTL Aktuell") erhaltenstellvertretend für ihre Redaktionen die Goldene Kamera 2017 in derKategorie "Beste Information". Die Auszeichnungen werden amSonnabend, 4. März, in Hamburg übergeben.NDR Intendant Lutz Marmor: "Die Goldene Kamera setzt in diesemJahr ein Zeichen und würdigt über Sendergrenzen hinweg das Engagementfür glaubwürdigen Journalismus. Ich danke der Jury. Gratulation anCaren Miosga und das gesamte 'Tagesthemen'-Team ebenso wie anMarietta Slomka und Peter Kloeppel mit ihren Redaktionen."Der Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera wird in diesem Jahrbereits zum 52. Mal vergeben. Ausrichter der Verleihungsgala, zu der1200 Gäste in der Hamburger Messe erwartet werden, ist die FunkeMediengruppe.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell