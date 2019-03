Goldene Kamera 2019: Das Erste wurde mit 3 Preisen ausgezeichnet Programmdirektor Volker Herres: Anerkennung für brisante Themen der vielschichtigen Gegenwart

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes DeutschesFernsehen, zur diesjährigen Verleihung der Goldenen Kamera: "DieAuszeichnungen zeigen, dass Das Erste mit politisch undgesellschaftlich relevanten Themen und Stoffen sowohl imdokumentarischen wie im fiktionalen Genre Maßstäbe setzt. Ichgratuliere allen Gewinnern und den Redaktionen in den Häusern derLandesrundfunkanstalten, die diese Filme ermöglicht haben.Die Dokumentation "Im Labyrinth der Macht - Protokoll einerRegierungsbildung" (SWR, NDR, rbb) von Stephan Lamby erhält dieGoldene Kamera 2019 in der Kategorie "Bester TV-Journalismus".Stephan Lambys Film macht deutlich, wie die deutsche Politik nach derBundestagswahl im September 2017 in eine verfahrene Situation geratenist: Große Koalition, Minderheitsregierung, Neuwahlen? Der bereitsausgezeichnete Dokumentarfilmer hat u. a. mit Christian Lindner,Horst Seehofer, Katarina Barley, Martin Schulz, Kevin Kühnert, JuliaKlöckner, Alexander Dobrindt, Katrin Göring-Eckardt und AlexanderGauland gesprochen. "Im Labyrinth der Macht - Protokoll einerRegierungsbildung" wurde am Montag, 5. März 2019, gezeigt.Als "Bester Schauspieler" wurde Albrecht Schuch u.a. für seineRolle in dem Film "Kruso" (MDR, ARD Degeto) ausgezeichnet. "Kruso",der eigentlich Alexander Krusowitsch heißt, lebt vor dem Mauerfallauf der kleinen Ostseeinsel Hiddensee. Er ist der heimlicheSteuermann einer eingeschworenen Mannschaft. Seine Mission ist es,den Republikflüchtlingen und Systemüberdrüssigen seine Idee einerinneren Freiheit nahezubringen und sie vor dem Tod in der Ostsee zubewahren. Denn durch die Nähe zu Dänemark war Hiddensee auchAusgangspunkt für die Flucht über die Ostsee. Die Jurybegründung:"Anscheinend mühelos verschmilzt Albrecht Schuch mit den Charakterenund zieht die Zuschauer mit seiner faszinierenden Vielschichtigkeitin seinen Bann."" "Kruso" lief im Rahmen des FimMittwochs im Erstenam 26. September 2018.Die Goldene Kamera für die "Beste Dokumentar-Serie" erhielt "Zeigmit deine Welt" mit Kai Pflaume. In der bereits ausgezeichnetenDoku-Reihe trifft Kai Pflaume besondere Menschen in ihrem Wohnumfeldoder bei der Arbeit. Zu Weihnachten 2018 besuchte Kai Pflaume sechsHundertjährige, verbrachte eine intensive Zeit mit ihnen, lernte ihreFamilien kennen und entdeckte, welche Lebensfreude und Energie bisins hohe Alter möglich ist. "Zeig mir deine Welt" ist eine I & U TVProduktion GmbH im Auftrag des NDR und der ARD Werbung für Das ErstePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell