"Goldene Henne" für Erfolgsserie "In aller Freundschaft"

Leipzig (ots) - Am 26. Oktober 1998 ging die erfolgreichstedeutsche Krankenhausserie "In aller Freundschaft" zum ersten Mal aufSendung. Seit nunmehr 20 Jahren gehört die Sachsenklinik zumFernsehalltag vieler Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieserdauerhafte Erfolg wurde heute Abend in Leipzig mit dem Ehrenpreis der"Goldenen Henne" belohnt.Schauspielerin Elisabeth Lanz übergab die Auszeichnung an dasüberaus glückliche Ensemble von "In aller Freundschaft", das nun einezweite "Goldene Henne" sein Eigen nennen darf. Bereits 2008 erhielt"In aller Freundschaft" die Trophäe in der Kategorie "Schauspiel"."Ihr zeigt das Leben, wie es ist - bunt, facettenreich undunberechenbar. Bei euch stehen der Mensch und seine Gefühle imMittelpunkt. Egal, ob Privat oder Kasse: Bei euch ist jeder einfachgut aufgehoben - als Patient und auch als Zuschauer. Euch können wirvertrauen. Seit 20 Jahren, 21 Staffeln und 822 Folgen freuen sich dieMenschen jede Woche erneut auf euch. Und das nicht nur inDeutschland, sondern auch in Frankreich, Slowenien, Kroatien und derSchweiz. Ein einzigartiger Erfolg, zu dem ich euch von Herzengratuliere - genauso wie zur "Goldenen Henne", so Elisabeth Lanz.MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt freut sich ebenso: "Dieungebrochene Faszination unseres Publikums an den emotionalen undunterhaltsamen Geschichten aus der Sachsenklinik macht mich stolz undhat uns angespornt, eine ganze Freundschaftsfamilie zu entwickeln.Seit 2015 sorgen "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" fürSpannung am Vorabend - im Herbst dieses Jahres kommen acht Folgen "Inaller Freundschaft - Die Krankenschwestern" hinzu. Auch die Ende 2017veröffentlichte Webserie "In aller Freundschaft - Nachts in derSachsenklinik" feierte große Erfolge im Netz. Aufgabe und Wunschzugleich ist es, diesen Erfolg fortzuführen und unser Publikum auchin Zukunft zu begeistern."Mit der "Goldenen Henne", Deutschlands größtem Publikumspreis,wurden in diesem Jahr von Super Illu, MDR und RBB die beliebtestenStars aus Internet, Fernsehen, Musik und Sport sowie Persönlichkeitenaus Politik und Gesellschaft ausgezeichnet. Die Trophäe ging u.a. inden Kategorien: "Politik" an Gregor Gysi, "Lebenswerk" an OttoWaalkes, "Musik" an Angelo Kelly & Family, "Sport" an AngeliqueKerber, "Charity" an Sonnenstrahl e. V. Dresden, "Schauspiel" anElyas M. Barek, "Entertainer" an Ross Antony sowie "Aufsteiger desJahres" an Ben Zucker. Die von Kai Pflaume moderierte Preisverleihungfand am Abend des 28. September vor rund 4.000 Zuschauern auf derLeipziger Messe statt.