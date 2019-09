"Goldene Henne 2019": Votingstart für Kategorie #onlinestars

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 12.09.2019 00:01Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Ab 16. September bis zur Sendung am 20. September ist das Publikumaufgerufen, unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die imSocial-Media-Bereich aktiv sind, seinen Onlinestar zu wählen.Abgestimmt werden kann ausschließlich unter www.goldene-henne.de.Das Voting für die #onlinestars startet am 16. September onlineund endet live in der TV-Show der "Goldenen Henne 2019" - zu sehen amFreitag, 20. September, ab 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen sowie im rbbFernsehen und NDR Fernsehen.Die Nominierten sind:Die beiden ostfriesischen Internet-Stars Wilke Zierden und UdoTesch ("Wilke und Udo") sorgen mit ihren unterhaltsamen Geschichtenvom Sportplatz für jeden Menge Spaß und sind inzwischen mit ihrenStorys aus Ostfriesland Kult. Auf Instagram kommen sie zusammen aufknapp 160.000 Follower.DorFuchs studiert Mathe und rappt Mathenachhilfe in Form von"Mathe-Songs" auf YouTube, Spotify und iTunes. Mittlerweile sindeinige seiner Videos mehr als eine Million Mal angeschaut worden undwerden sogar im Unterricht eingesetzt.Computerspiele sind nur was für die junge Generation? Von wegen!Auf YouTube beweisen "Senioren zocken" das Gegenteil und testen dieneuesten Spiele. Mittlerweile hat der Kanal über 430.000 Abonnenten.Um ihren Enkel einen Gefallen zu tun, liest die "Marmeladenoma"drei Mal in der Woche Märchen vor und stellt diese als Live-Streamauf YouTube zur Verfügung. Das macht sie mit über 200.000 Abonnentenzum Internetstar.Viva con Agua, der Sankt Pauli e.V. ist ein gemeinnütziger Verein,der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zusauberem Trinkwasser haben. Er fördert Wasserprojekte und Aktionen imIn- und Ausland und erreichte bisher mit seinen Projekten dreiMillionen Menschen. Allein auf Instagram folgen 120.000 User demVerein.Der gebürtige Thüringer Willi Iffland, Blogger, Trendsetter undStyle-Ikone, begann 2013 mit seinem Blog "Dressed like Machines", dem330.000 Fans folgen. Auf dem Instagram-Account des Wahl-Leipzigers ,mit derzeit 160.000 Followern, geht es vor allem um Fashion undLifestyle.Mehr als 500.000 Follower folgen den Postings von InstagramstarCathy Hummels. Ihre Themen sind vor allem Fashion und Lifestyle aberauch ihr Familienleben mit Ehemann und Fußballstar Mats Hummels undSohn Ludwig.Miley ist neun Jahre alt und durch den YouTube Kanal "MILEYS WELT"zu einem der jüngsten Onlinestars Deutschlands geworden. Obwohl Mileynatürlich den Kanal nicht alleine führt, wurde sie 2018 bereitszweimal unter die TOP 5 der erfolgreichsten YouTuber Deutschlandsermittelt. Seit 2016 ist die ganze Familie regelmäßig im Kanal"Family Fun" vor der Kamera. Über 1,2 Millionen Abonnenten aufYouTube haben Miley und ihre Familie.Hinter #Leoobalys verbirgt sich im wahren Leben Leonie, oder kurzLeo. Sie geht in die 10. Klasse und hat eine große Fangemeinde.Tausende sehen ihre TikTok-Clips, auf Insta folgen ihr mehr als eineMillion Fans. Ihre Themen: Musik, Styling, Mode.Der 25-Jährige Felix von der Laden, Gaming Ikone, ist als YouTuberunter dem Namen "Dner" im Internet bekannt geworden. DerWebvideoproduzent hat sich durch die Veröffentlichung von Let's Playsund Vlogs auf seinem YouTube-Kanal eine große Fangemeinde von knappvier Millionen Abonnenten aufgebaut.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell