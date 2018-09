"Goldene Henne 2018": Votingstart für neue Kategorie #onlinestars

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 20.09.2018 00:01Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Ab 20. September ist das Publikum aufgerufen, unter zehnKandidatinnen und Kandidaten, die im Social-Media-Bereich aktiv sind,seinen Onlinestar zu wählen. Abgestimmt werden kann ausschließlichunter www.goldene-henne.de.Das Voting endet live in der TV-Show der "Goldenen Henne 2018" -zu sehen am Freitag, 28. September, ab 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehensowie im rbb Fernsehen.Die Nominierten sind:Die Lochis haben ca. 2,6 Millionen Abonnenten auf YouTube. Heikound Roman Lochmann beginnen im Kinderzimmer mit Parodien berühmterSongs. Schnell kommen eigene Songs dazu, mit denen die Lochis dieCharts stürmen. Es regnet Preise. Die Brüder sind in TV-Shows, Serienund sogar in ihrem eigenen Kinofilm zu sehenAllein auf Instagram hat Lukas Rieger über 1,8 MillionenAbonnenten, die er mit seinen Songs unterhält. Justin Biber ist seinVorbild, er singt zunächst auf Englisch und covert von seinem Idolsogar zwei Songs.In Konzi`s und Michi`s YouTube-Kanal Freekickerz geht's umFußball. Fast 7 Millionen Fans haben den Sportkanal abonniert. Erist damit einer der erfolgreichsten YouTube-Sportkanäle der Welt.Mittlerweile kommen Stars wie Cristiano Ronaldo, Buffon undLewandowski zu den Freekickerz.Kelly Misses Vlog lässt ca. 1,8 Millionen Abonnenten auf YouTubean ihrem Alltag teilhaben. Oft geht's um Themen aus der Internetwelt.Kelly reist gern, auch da ist die Kamera immer mit dabei. ZurWinterolympiade fuhr sie mit dem Zug bis nach Pyeongchang.Fast 4 Millionen Abonnenten hat Pamela Reif auf Instagram. IhreThemen: Fitness, gesunde Ernährung und Lifestyle.Ann-Kathrin Götze ist Model und Instagram-Star mit fast 1 MillionFans. Ann-Kathrin Götze, Frau von Mario Götze, steht auch für großeinternationale Mode-Kampagnen vor der Kamera.Rewi ist einer der Stars der deutschen Gaming Szene. Rund 2,5Millionen Abonnenten verfolgen seine Let's Plays auf YouTube. NebenSpiel und Spaß sammelt er mit seiner Community Geld für einSchulprojekt in Afrika.Laura Kampf schraubt, schweißt, baut und bastelt. Fast 300.000Fans verfolgen ihre spektakulären wöchentlich neuen Projekte aufYouTube. Für Laura ist kein Projekt zu groß, selbst ein Karussell hatsie schon konstruiert.Aynur ist die Expertin für Türkische Küche. Rund 125.000Abonnenten teilen ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen. Und damitnicht nur die Familie in den Genuss ihrer Kochkünste kommt, begannsie, ihre Rezepte online zu stellen.Sami Slimani ist der YouTube Guru rund um Mode, Kosmetik,Lifestyle. Über 1,6 Millionen Abonnenten lassen sich von ihminspirieren. Er testet für seine Fans unzählige Produkte und wirddamit zu einem der wichtigsten YouTuber Europas.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell