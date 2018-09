Goldene Henne 2018: Emotionale Gala mit Preisen für Elyas M'Barek, Angelique Kerber, Ross Antony und Die Lochis

Leipzig (ots) - Die Medienmarke Super Illu, MDR und rbb Fernsehenhaben am Freitag zum 24. Mal den Publikumspreis Goldene Henneverliehen. Moderator Kai Pflaume begrüßte in der Leipziger Messe rund4700 Zuschauer - unter den Preisträgern, die ausgezeichnet wurden,waren Gregor Gysi, Otto Waalkes, Angelo Kelly & Family, AngeliqueKerber, Ben Zucker, Elyas M'Barek und Ross Antony. Die neue Kategorie"#onlinestars", für die bis in die Live-Sendung hinein abgestimmtwerden konnte, gewannen Roman und Heiko Lochmann aka Die Lochis."Die Stimmung im Saal ist jedes Jahr außergewöhnlich: die riesigeBühne, die Mischung aus tollen Showacts und die echten Emotionen,wenn die Gewinner überrascht werden", sagt Super Illu-ChefredakteurStefan Kobus. "Und wir haben in diesem Jahr erstmals auch Onlinestarsausgezeichnet, die Millionen Fans und Follower begeistern. Das isteine neue Qualität der Unterhaltung. Damit festigen wir die Stellungder Goldenen Henne als größten Publikumspreis Deutschlands.""Goldene Henne wird immer größer und populärer", so SuperIllu-Geschäftsführer Heinz Scheiner. "Wir bieten den Besuchern, vorallem unseren Kaufkartengästen, vor, während und nach der Gala einabwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Ständen und Aktionenunserer Partner, tollen Showacts auf der Bühne und der Möglichkeit,die Stars hautnah zu erleben. Das macht Goldene Henne zu einem ganzbesonderen Erlebnis. Dass unser Konzept aufgeht, zeigt sich unteranderem daran, dass unsere Shows regelmäßig nur wenige Stunden nachBekanntgabe des nächsten Sendetermins ausverkauft sind."Showacts der Goldenen Henne 2018 waren unter anderem Peter Maffaymit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg und dem MDR-Kinderchor,Angelo Kelly & Family, PUR, Nico Santos, Beatrice Egli und TheBossHoss.Die Preisträger auf einen Blick:Kategorie "Musik": Angelo Kelly & Family; Laudatorin: Inka BauseKategorie "Sport": Angelique KerberKategorie "Ehrenpreis": "In aller Freundschaft"; Laudatorin:Elisabeth LanzKategorie "Aufsteiger des Jahres": Ben Zucker; Laudator: StefanKobusKategorie "Charity": Sonnenstrahl e. V.; Laudatorin: ClaudiaMichelsenKategorie "Schauspiel": Elyas M'Barek; Laudatorin: Jana PallaskeKategorie "Politik": Gregor Gysi; Laudator: Toni KrahlKategorie "Entertainment": Ross Antony; Laudator: FlorianSilbereisenKategorie "#onlinestars": Die LochisKategorie "Lebenswerk": Otto Waalkes; Laudator: Boris AljinovicPressekontakt:Jacqueline Jais-MünchHubert Burda MediaCorporate CommunicationsTel.: +49 89 9250-2548E-Mail: jacqueline.jais-muench@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell