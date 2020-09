Goldene Feier arktischer Kultur und Naturschätze dominiert die Sammlermünzen des Monats September der Royal Canadian Mint

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint ist stolz, eine neue Sammlermünze herauszugeben, die vollständig aus Gold der Nunavut besteht. Diese Münze stammt vom Design bis zum Metallgehalt vollständig aus der Arktis und ist das Gegenstück der 10-Dollar-Reingoldmünze des Jahres 2020 mit dem Namen "An Inuk and a Qulliq" und eine Kreation der Künstlerin Ulaayu Pilurtuut aus dem Volk der Nunavut. Motive der traditionellen Qulliq, einer Öllampe der Inuit, die für Licht und Wärme sorgt, und des Inuksuk, der Gemeinschaft und Leitung symbolisiert, sind tiefe Symbole der Kultur und Lebensweise der Künstlerin. Diese schön gestaltete Goldmünze des Gewichts 1/20 Unze wurde heute zusammen mit weiteren numismatischen Sammlerstücken herausgegeben.Eine weitere Kreation aus reinem Gold ist das neueste Mitglied der Reihe von Goldmünzen (1/10 Unze) zum 100. Jahrestag des Geburtstages des legendären kanadischen Malers Alex Colville. Die Illustration eines Luchses mit dem Nennwert von 25 Cent erscheint auf der dritten Münze einer Serie mit sechs Münzen, die eine Neuinterpretation der Umlaufmünzen von 1967 ist, welche der Künstler zu Ehren des 100. Jahrestages von Kanada gestaltete.Zu den weiteren feinen Sammlerstücken dieses Monats gehören:- Der Special Edition Silver Dollar Proof Set 2020 zum 75. Jahrestag des V-E Day, mit einem Silberdollar mit speziellem Silbergehalt zu Ehren der kanadischen Marine Royal Canadian Navy.- Die Feinsilbermünze im Nennwert von 30 Dollar namens S.S.Keewatin mit Illustrationen von Bug und Heck des historischen Dampfschiffes der großen Seen des Künstlers Matt Conacher.- Die Feinsilbermünze (25 Dollar) und Reingoldmünze (250 Dollar) des Jahres 2020 namens Proud Bald Eagle mit der Arbeit des Künstlers Neil Hamelin in fantastischem Hochrelief.- Die Feinsilbermünze (50 Dollar) des Jahres 2020 mit dem Titel The Hummingbird and the Bloom des Künstlers Eric Boyer mit einer interaktiven Innovation eines Kolibris und einer Blume.- Die neu interpretierte Feinsilbermünze (250 Dollar) des Jahres 2020 des 1905 Arms of Dominion of Canada, eine Feier heraldischer Kunst in einem Kilogramm Silber. Aufgrund der Pandemie wird der Feinsilber-Teilset mit Ahornblättern der Reihe Our Arboreal Emblem: The Maple Tree am 6. Oktober 2020 verfügbar.Prägungen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen der Produkte erhalten Sie im Tab "Shop" unter www.mint.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=4022664697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D89214768%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mint.ca%252F%26a%3Dwww.mint.ca&a=www.mint.ca). Bilder der Münzen finden sich hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=1455040360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D65438773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252F9esbs4v76qvwlyj%252FAABR18SpS7k3eWdZvsEwyh8Na%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=finden+sich+hier).Diese Produkte können direkt bei der Mint bestellt werden: 1-800-267-1871 (Kanada),1-800-268-6468 (USA) sowie auf der Website der Mint. Zudem sind sie in der Boutique der Mint in Winnipeg erhältlich.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation und für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, deren Produkte und Dienste, erhalten Sie unter www.mint.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=4022664697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D89214768%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mint.ca%252F%26a%3Dwww.mint.ca&a=www.mint.ca). Folgen Sie der Mint auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=3737933172&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D2341048578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=3785470058&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D3894418909%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2905435-1&h=2860709318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905435-1%26h%3D142281116%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Pressekontakt:Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Tel.: (613) 884-6370, reeves@mint.caFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1247170/Royal_Canadian_Mint_Golden_Celebration_of_Arctic_Culture_and_Nat.jpgOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell