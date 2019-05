Goldene Auszeichungen des MPC: Um Verkehrssicherheit und guten Journalismus verdient gemacht

Bettina Mayer und Kay Schulte diesjährige Preisträger des MPC e.V.München (ots/PRNewswire) - Zweimal Gold geht in diesem Jahr an diePreisträger Bettina Mayer und Kay Schulte.Der MPC e.V. würdigt damit die langjährige hervorragendeMedien-Arbeit der Journalistin Bettina Mayer, Chefreporterin vonAuto, Motor und Sport, mit der "Goldenen Feder des MPC" und KaySchulte mit der Auszeichnung "Goldener Gurt des MPC", die jährlich anMenschen verliehen wird, die sich in besonderer Weise für dieErhöhung der Fahrsicherheit und Senkung der Unfallzahlen verdientgemacht haben.In seiner Begründung hob der MPC hervor, dass es beidenPreisträgern auf ihrem Gebiet gelungen sei, mit ihrer Arbeitnachhaltige Impulse auf ihrem Fachgebiet zu setzen.Bettinas Mayers journalistischer Werdegang ist einer derbeeindruckendsten der Branche:Volontärin bei der Auto Bild, Redakteurin beim FOCUS Magazin undbei der englischsprachigen Automotive News Europe, Chefredakteurinder AUTOMOBIL PRODUKTION und jetzt Chefreporterin von auto motor undsport.Eine hohe Kontinuität bewies sie zuletzt in ihrer Tätigkeit alsChefredakteurin der AUTOMOBIL PRODUKTION. Das Amt hatte Mayer neunJahre inne.Rasch hat sie ihr Themenspektrum über die reineProduktberichterstattung hinaus entwickelt. Themen der Produktion,der Zulieferer und wirtschaftliche sowie technische Hintergründewerden von ihr gleichermaßen kompetent bearbeitet.Bemerkenswert ist, dass sie in jeder neuen Funktion umgehendspür-, bzw. lesbare Akzente setzt. Dabei fällt angenehm auf, dass sieihre Person immer hinter ihre Tätigkeit einordnet. Obwohl sie zu denwenigen Journalisten zählt, die derart kompetent und lesenswert überalle Belange der Automobilität berichtet, bleibt sie doch meist imHintergrund. In einer Zeit des Umbruchs der Medien-Branche zeichnetder MPC eine Journalistin aus, die in uneitler undhochprofessioneller Weise ihren Lesern Zusammenhänge erklärt undeinzuordnen versteht. Im besten Sinne des Wortes: journalistisch.Kay Schulte betreibt als Referatsleiter "Unfallprävention - Wegeund Dienstwege" beim Deutschen VerkehrssicherheitsratÜberzeugungsarbeit, setzt sich dafür ein, dass umsichtiges Fahrenverinnerlicht wird und lässt sich bei Rückschlägen nicht entmutigen.Bei allem, was er tut, verzichtet er auf einen erhobenen Zeigefinger,setzt auf Erkenntnis und appelliert an die Vernunft - mit geeigneterDidaktik und innovativen Ideen.Verkehrswesen - das hat Kay Schulte von der Pike auf gelernt.Indem er zuvor als Fahrlehrer aller Klassen Menschen das Fahrenbeigebracht hat. Dieses Training hat ihn sensibilisiert für dieHerausforderungen eines "Fahrzeugführers" - egal ob Motorrad, Pkwoder Lkw. Kay Schulte hat den Blick für die Praxis früh geschärft undnie vergessen.Mit seinem Studium der Verkehrspädagogik an der TechnischenUniversität in Berlin holte er sich das Rüstzeug, die Praxis mit derTheorie zu verbinden und Anfang der 90er Jahre beim DeutschenVerkehrssicherheitsrat (DVR) zu starten. Hier entwickelte erProgramme für junge Fahrer und Berufskraftfahrer, Kampagnen undgeeignete Schulungen, um diese Zielgruppen für das Verkehrsgeschehenund ihr Verhalten zu sensibilisieren. Kay Schulte gilt als einer derKöpfe hinter den Eco-Safety-Trainings, die mittlerweile in 24 Ländernweltweit angeboten werden. Seit rund 26 Jahren ist er dem DVR treugeblieben, der in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen feiert. Mitseiner langjährigen Arbeit auf verschiedenen Positionen hat er auchden DVR entscheidend mit geprägt und gilt als international hochgeschätzter Gesprächspartner.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892400/Schulte.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892398/Mayer_Bettina.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/892399/Motor_Presse_Club_Logo.jpgPressekontakt:Ulrich Nies, +49 173 6923707 ulrich.nies@mpc-ev.deOriginal-Content von: Motor Presse Club e.V., übermittelt durch news aktuell