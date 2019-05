Golden Ocean: Was bedeutet das für den Kurs?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Golden Ocean, die im Segment "Marine" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.05.2019, 14:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 6,06 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Golden Ocean-Aktie beträgt dieser aktuell 7,1 USD. Der letzte Schlusskurs (6,06 USD) liegt damit deutlich darunter (-14,65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Golden Ocean somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 5,21 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+16,31 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Golden Ocean ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Golden Ocean auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Golden Ocean in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Golden Ocean mit einer Rendite von -30,59 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,88 Prozent. Auch hier liegt Golden Ocean mit 38,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.