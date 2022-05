Golden Lotus gewinnt den besten Film beim Film Fest International Paris

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Golden Lotus gewann den Preis für den besten Film des Festivals, und Harriet Chung wurde auf dem renommierten Film Fest International Paris als herausragende Schauspielerin ausgezeichnet.- Golden Lotus wurde auf internationalen Filmfestivals mit über 50 Preisen ausgezeichnet.- „Der Preis für den besten Film ist etwas ganz Besonderes, denn er würdigt Golden Lotus nicht nur als Musikfilm, sondern als eigenständigen, bemerkenswerten Spielfilm", so sein Schöpfer George Chiang. „Das ist ein großer Schritt, um es der Welt auf der Bühne und auf der Leinwand zu zeigen."Am 21. Mai 2022 gewann Golden Lotus den Preis für den besten Film des Festivals und Harriet Chung nahm den Preis für die herausragende Schauspielerin beim renommierten Film Fest International Paris (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3544562-1&h=129556559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3544562-1%26h%3D1474140129%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.filmfestinternational.com%252Fparis-iff-2022-winners%252F%26a%3DFilm%2BFest%2BInternational%2BParis&a=Film+Fest+International+Paris) mit nach Hause. Der abendfüllende Film wurde von der Jury aus einem hart umkämpften internationalen Feld von Nominierten für die jährliche Veranstaltung ausgewählt, die dieses Jahr wegen der Pandemie in Nizza stattfand.Golden Lotus wurde auf internationalen Filmfestivals mit über 50 Preisen ausgezeichnet, darunter zahlreiche Nominierungen für den besten Musikfilm und die beste Originalmusik.„Dieser Preis für den besten Film ist etwas ganz Besonderes, denn er würdigt Golden Lotus nicht nur als Musical-Film, sondern auch als eigenständigen, bemerkenswerten Spielfilm", so der kanadische Autor und Komponist George Chiang. „Das ist ein großer Schritt, um es der Welt auf der Bühne und auf der Leinwand zu zeigen."Der preisgekrönte Film ist eine filmische Darstellung des Musicals Golden Lotus. Basierend auf dem berühmten chinesischen Roman Jin Ping Mei ist es eine epische Geschichte über die verlassene Schönheit Golden Lotus, die inmitten der sterbenden, vom Krieg zerrissenen Jahre der Song-Dynastie in China eine fesselnde Reise unternimmt. Vier aufeinanderfolgende Aufführungen der preisgekrönten Bühnenproduktion von Golden Lotus in Hongkong wurden live aufgezeichnet, um eine endgültige Version des Musicals im Spielfilmformat zu erstellen. Golden Lotus | Trailer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3544562-1&h=1295594392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3544562-1%26h%3D594284126%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fo58QyDiKCbg%26a%3DGolden%2BLotus%2B%257C%2BTrailer&a=Golden+Lotus+%7C+Trailer)In Golden Lotus spielen Chung in der Hauptrolle, Boon Ho Sung als Wu Sung und Ronan Pak Kin Yan als Xi Men. Außerdem spielen Billy Sy, Samantha Yeung, Marc Ngan, Soraya Chau und Scott Watanabe mit. Golden Lotus wurde von der Hongkonger Regisseurin Emily Chan inszeniert und von Chiang und Ivy Chung (Golden Lotus Media) produziert.Website Förderungsprogramm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3544562-1&h=2497996404&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3544562-1%26h%3D1581992840%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.goldenlotusthemusical.com%252Fpromotional-program%252F%26a%3DPromotional%2BProgram&a=F%C3%B6rderungsprogramm) Facebook YouTube Soundtrack IMDbFür Geschäfts- und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Golden Lotus Media: Joyce Chan, joycechan@goldenlotusmedia.ca, Tel: +1 647-945-3683Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823717/Golden_Lotus_Media_Inc__Golden_Lotus_Wins_Best_Picture_at_the_Fi.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3544562-1&h=775503156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3544562-1%26h%3D2920345115%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1823717%252FGolden_Lotus_Media_Inc__Golden_Lotus_Wins_Best_Picture_at_the_Fi.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1823717%252FGolden_Lotus_Media_Inc__Golden_Lotus_Wins_Best_Picture_at_the_Fi.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1823717%2FGolden_Lotus_Media_Inc__Golden_Lotus_Wins_Best_Picture_at_the_Fi.jpg)Original-Content von: Golden Lotus Media Inc., übermittelt durch news aktuell