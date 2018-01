Golden Globe® Awards 2018: Diese preisgekrönten Serien gibt's bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- "Big Little Lies" beste Miniserie- Beste Hauptdarsteller in einer Miniserie: Nicole Kidman undAlexander Skarsgard- Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie: Laura Dern- Wiederderholung der Golden Globe® Awards heute Abend ab 20.15Uhr exklusiv auf TNT Serie HDLate Night Talker Seth Meyers moderierte heute Nacht die großeGolden Globe® Awards Show, die TNT Serie, empfangbar über Sky, liveaus Los Angeles übertragen hat. Einer der größten Gewinner des Abendsim Bereich Serien war unter anderem die Miniserie "Big Little Lies"mit vier Auszeichnungen von sechs Nominierungen.. Eine Wiederholungder kompletten Preisverleihung ist heute Abend ab 20.15 Uhr auf TNTSerie HD, empfangbar über Sky, zu sehen.Auswahl der preisgekrönten Serien auf Sky im Überblick: "BigLittle Lies", am 10. und 11.1. als Marathon ab je 20.15 Uhr auf Sky 1HD sowie ab 19.1.2018 auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go, SkyOn DemandâEUR¨ 4 Auszeichnungen von 6 Nominierungen:- Beste Miniserie- Nicole Kidman als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie- Alexander Skarsgård als bester Nebendarsteller einer Miniserie- Laura Dern als beste Nebendarstellerin einer MiniserieNominierungen:- Reese Witherspoon als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie- Shailene Woodley als beste Nebendarstellerin einer MiniserieWeitere Serien, die nominiert waren: "Game of Thrones", ab25.12.2017 täglich eine komplette Staffel als Marathon ab jeweils14.30 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie Staffeln 1-7 auf Sky Box Sets 1Nominierung:- Beste Dramaserie"The Deuce", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand undab 10.1.2018, montags bis freitags ab 9.00 Uhr in Doppelfolgen aufSky Atlantic HD Nominierung:- Maggie Gyllenhaal als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie"SMILF", derzeit freitags, 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD undabrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 2 Nominierungen:- Beste ComedyserieâEUR¨- Frankie Shaw als beste Hauptdarstellerinin einer Comedyserie"Insecure", Staffel drei 2018 auf Sky Atlantic HD 1 Nominierung:- Isa Rae als beste Hauptdarstellerin einer Coemdyserie"The Wizard of Lies", am 21.1, 22.25 Uhr, auf Sky Atlantic HD 2Nominierungen:- Robert De Niro als bester Hauptdarsteller eines TV-Films- Michelle Pfeiffer als beste Nebendarstellerin eines TV-Films"The Young Pope", Staffel eins abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go undSky On Demand 1 Nominierung:- Jude Law als bester Hauptdarsteller einer Miniserie"Twin Peaks", derzeit alle Staffeln abrufbar auf Sky Ticket, SkyGo, Sky On Demand 1 Nominierung:- Kyle McLachlan als bester Hauptdarsteller einer Miniserie"Ray Donovan", Staffel fünf derzeit ab 20.15 Uhr in Doppelfolgenauf Sky Atlantic HD sowie Staffeln eins bis fünf auf Sky Ticket, SkyGo und Sky On Demand âEUR¨1 Nominierung:- Liev Schreiber als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie"The Good Doctor", Staffel eins derzeit dienstags ab 20.15 Uhr aufSky 1 HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 1Nominierung:- Freddie Highmore als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie"Shameless - Nicht ganz nüchtern", Staffeln eins bis sechsabrufbar auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demandsowie Staffel 7 ab 12.1. auf Sky Box Sets 1 Nominierung:- William H. Macy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie"Outlander" âEUR¨1 Nominierung:- Caitriona Balfe als beste Hauptdarstellerin einer DramaserieÜber Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v.O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Seriensind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/goldenglobessowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. 