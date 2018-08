Golden Gates: Top-Platzierung beim Focus-Money-Goldsparplan-Test

Görlitz (ots) - Durch regelmäßigen Goldkauf sich langfristig undwertbeständig ein Vermögen aufbauen.Auch in diesem Jahr hat Focus-Money die bekanntesten,deutschlandweit tätigen Edelmetallhäuser testen lassen. Das DeutscheFinanz-Service Institut (DFSI) aus Köln wurde beauftragtGoldsparpläne von Edelmetall-Online-und -Filialhändlern zu prüfen.Mit einem Goldsparplan wird durch regelmäßige Einzahlungen nachund nach physisches Gold erworben. Das Edelmetall wird in einemHochsicherheitstresor gelagert oder, wenn eine bestimmte Mengeangespart wurde, auf Wunsch des Kunden ausgeliefert.Für den Focus-Money-Goldsparplan-Test wurden wichtige,kundenrelevante Kriterien bei den Edelmetallhäusern abgefragt. DieAntworten flossen in die Kategorien Preisgestaltung, Service,Transparenz und Auslieferung. Diese wurden gewichtet und ergaben dieGesamtnote.Dabei landete die Golden Gates Edelmetalle GmbH aus Görlitz wiederauf einem vorderen Platz.Die Golden Gates Edelmetalle GmbH wurde 2012 gegründet und konntensich in dieser Zeit einen hervorragenden Ruf erwerben. Sie bietetsehr transparente und flexible Möglichkeiten zum Kauf vonEdelmetallen an. Bei der aktuellen Focus-Money-Untersuchung wurdendie Modelle Golden Gates Comfort und Golden Gates Goldmünzen geprüft.Golden Gates Comfort ist ein Produkt, das bei einer geringenAbschlussgebühr dem Kunden größtmögliche Flexibilität beim Kauf vonGoldbarren garantiert. Es ist weder eine fixe Endsumme noch eineLaufzeit festgelegt. Über den vereinbarten monatlichen Betrag hinauskönnen jederzeit beliebige Beträge eingezahlt und Gold gekauftwerden, ohne dass weitere Kosten anfallen.Mit dem Produkt Golden Gates Goldmünzen kann der Kunde ab 25,00EUR Klassiker wie den Krügerrand, das Maple Leaf oder die WienerPhilharmoniker erwerben und sich nach und nach einen wertvollenMünzbestand aufbauen. Die Verträge sind auch hier so gestaltet, dassder monatliche Sparbetrag jederzeit ohne Servicegebühren angepasstwerden kann.Durch eine geschickte Einkaufspolitik bekommt der Anleger beiGolden Gates Edelmetalle den größtmöglichen Gegenwert für sein Geldund profitiert bei beiden Modellen vom Cost Average Effect(Durchschnittskosteneffekt). Selbst in volatilen Märkten könnendadurch überdurchschnittliche Renditen erzielt werden.Die Alternative zu niedrig verzinsten BankeinlagenSeit fünf Jahren steigt die Sparquote in Deutschlandkontinuierlich an und dürfte laut einer Schätzung der DZ Bank 2018die 10-Prozent-Marke erreichen. Das bedeutet, dass fast 200Milliarden EUR vom verfügbaren Einkommen, das 2018 rund 1,984Billionen EUR erreichen dürfte, angespart werden. Nach Einschätzungder DZ-Bank-Experten landet der mit Abstand größte Teil davon wiederin Bankeinlagen. Das kommt in Zeiten sehr niedriger Zinsen einerGeldvernichtung gleich.Auch physisches Gold wirft keine Zinsen ab, ist aber seit jeherein Garant für Werterhaltung. Deshalb sollte jeder ein Teil seinerErsparnisse zur Sicherheit in Gold anlegen.Mit Gold als langfristige Anlage kann man nicht viel falsch machenund die Vorteile von Sparplänen liegen auf der Hand. Sie ermöglichenauch bei kleinen monatlichen Investitionen sich sukzessive einVermögen aufzubauen. Dabei muss der Anleger nicht auf ein speziellesTiming achten, wann er Gold kauft."Das wichtigste bei einemGoldsparplan ist, dass man einfach und regelmäßig Gold kauft -unabhängig vom Preis. Unsere Kunden müssen sich darüber keineGedanken mehr machen, profitieren vom Cost-Average-Effekt und könntenentspannt auf die nächste Goldlieferung warten. Einfacher kann mankaum Gold kaufen." erläutert Constantin Behr, Geschäftsführer derGolden Gates GmbH die Vorteile der Sparpläne seines Unternehmens.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT:+49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell