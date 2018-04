Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Görlitz (ots) - Die "Financial Times" veröffentlichte dieUnternehmen in Europa, die zwischen 2013 und 2016 das höchsteprozentuale Umsatzwachstum erzielt haben.Das Familienunternehmen Golden Gates Edelmetalle GmbH, Anbieterinvon Industrie- und Edelmetallen, wurde aktuell von der "FinancialTimes" als eine der am schnellsten wachsenden Firmen Europasausgezeichnet. Der FT 1000 Report umfasst die 1.000 europäischenUnternehmen, die zwischen den Jahren 2013 und 2016 den größtenprozentualen Umsatzzuwachs verzeichneten.Nachdem das Görlitzer Unternehmen schon zum zweiten Mal in Folgevom Magazin Focus als "Wachstumschampion" prämiert wurde, zeigt dieseerneute Auszeichnung, dass ihre innovative Geschäftsidee: "digitalakquirieren, analog verkaufen" sehr gut ankommt. Der Anleger kannsich online über das Unternehmen und die große Produktpaletteinformieren. Der eigentliche Kauf findet aber persönlich, nach einerkompetenten Beratung durch einen der mehr als 1000 sehr gutgeschulten Vertriebsmitarbeiter statt. Herbert und Constantin Behrentwickelten gemeinsam dieses besondere Marketing- undVertriebskonzept. Jeder sollte die Möglichkeit erhalten, sein Geld inEdelmetalle zu investieren. Daher können Kunden der Golden Gates GmbHneben dem Einmalkauf auch Goldbarren und Goldmünzen ansparen, und dasschon ab Beträgen von 25,00 EUR pro Monat. Die Kunden profitieren vonder ausgezeichneten Expertise der Inhaber Herbert und Constantin Behrund deren Mitarbeitern. Der Edelmetallkauf ist günstig, sicher undtransparent. So avancierte die Firma seit ihrer Gründung im Jahr 2012zu einem der führenden Anbieter von Industrie- und Edelmetallen.Die Golden Gates Edelmetalle GmbH freut sich über gute Platzierungim GesamtrankingDas Ranking "Europe's Fastest Growing Companies FT 1000" wurdedurch ein komplexes Verfahren erstellt. Die Wirtschaftszeitung"Financial Times" und das Statistik-Portal "Statista" ermitteltenunter zehntausenden potenziellen Unternehmen aus 31 europäischenLändern die Sieger.Um sich für das Ranking zu qualifizieren musste der Firmenumsatzim Jahr 2013 über 100.000 Euro liegen und 2016 mindestens 1,5Millionen Euro betragen. Teilnehmende Unternehmen müssen unabhängigsein und ihr Hauptsitz in einem der 31 ausgewählten europäischenLänder liegen. Eine weitere Bedingung ist, dass der Umsatz zwischen2013 und 2016 selbstständig gewachsen ist, d.h. ohne Zukauf vonanderen Firmen.Die Golden Gates Edelmetalle GmbH belegt mit einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 129,4 % undeinem Umsatz von fast 16 Millionen Euro im Jahr 2016 den 104. Rangaller beteiligten europäischen Unternehmen. Betrachtet man nur diedeutschen Unternehmen kommt sie sogar auf einen sensationellen 28.Platz. Golden Gates ist die richtige Adresse um sich systematischeinen persönlichen Bestand an Gold und anderen Edelmetallenaufzubauen und so sein Vermögen zu schützen.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT: +49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell