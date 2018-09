Golden Energy and: Da kann man verrückt werden!

Der Kurs der Aktie Golden Energy and stand am 17.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Singapore bei 0,265 SGD. Der Titel wird der Branche "Kohle & Brennstoffe" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,02 Prozent und liegt damit 2,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal, 5,04). Die Golden Energy and-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Golden Energy and derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,37 SGD, womit der Kurs der Aktie (0,265 SGD) um -28,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,32 SGD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,19 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Fundamental: Golden Energy and ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Oil, Gas & Coal) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,31 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.