Golden Eagle Retail: Wie reagieren Sie darauf?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Golden Eagle Retail am 25.08.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 8.8 HKD. Die Aktie der Golden Eagle Retail wird dem Segment "Kaufhäuser" zugeordnet.

Die Aussichten für Golden Eagle Retail haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Golden Eagle Retail mit einer Rendite von 0,75 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,93 Prozent. Auch hier liegt Golden Eagle Retail mit 5,68 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Golden Eagle Retail liegt mit einem Wert von 10,2 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 70 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 33,96. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Golden Eagle Retail. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Golden Eagle Retail daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Golden Eagle Retail von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.