Golden Dawn reaktiviert Verarbeitungsanlage Greenwood

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, Kanada, 4. August 2021, Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), („Golden Dawn“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Umbau in seiner Verarbeitungsanlage in der Nähe von Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia plant.

Standort der Verarbeitungsanlage Greenwood

Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Betriebs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung