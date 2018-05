Golden Dawn Minerals Aktie: Vom Explorer zum Produzenten!

Für Golden Dawn Minerals könnte das Jahr 2018 von enormer Bedeutung sein. Nach eigenen Plänen will der Gold Explorer bis zum Jahresende mit der Produktion beginnen und an gleich zwei Standorten die ersten Goldbarren gießen. Dafür sollen bis Jahresende bereits zehntausende Tonnen an Material verarbeitet werden. Bis es soweit ist, wollen noch einige Herausforderungen gemeistert werden. Unter anderem stehen Modernisierungsmaßnahmen an, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.