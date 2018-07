Golden Agri-: Das gibt’s ja gar nicht!

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Golden Agri- am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0,285 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Landwirtschaftliche Produkte".Die Aussichten für Golden Agri- haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Agri--Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,35 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,285 SGD), ergibt sich eine Abweichung von -18,57 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (0,31 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,06 Prozent Abweichung). Die Golden Agri--Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

