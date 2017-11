Goldcorp: Die Zahlen!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete David Iusow-Klassen, dass es bei Goldcorp gar nicht so schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Mit den letzte Woche veröffentlichten Zahlen hat Goldcorp zwar die Analysteneinschätzungen übertroffen, was der Aktie zu einem leichten Anstieg hat verhelfen können, doch auch diese Tatsache konnte den technische Abwärtstrend nicht aufhalten.

Die Zahlen! Im dritten Quartal konnte mit einem Ergebnis je Aktie von 0,13 US-Dollar ganze 88 % mehr als im Vorjahr erreicht werden. Im zweiten Quartal lag das Ergebnis je Aktie bei 0,16 US-Dollar. Bei der Produktion war das Q3 2017 11,5 % niedriger als im Vorjahr und im Q2 2017. Die All-In-Sustaining-Costs für das Q3 2017 lagen bei 827 US-Dollar, nach 812 US-Dollar im Vorjahr und 800 US-Dollar im Q2 2017.

Der Hintergrund! Grund für das starke dritte Quartal war eine Steuererstattung und die erhöhte Produktion in der mexikanischen Mine Penasquito.

Der Ausblick! Während Goldcorp die Guidance für die Produktion bestätigt hat, wurde die Guidance für die AISC nach unten angepasst. Der Free Cash-Flow allerdings, der sich durch die Subtrahierung der Ausgaben vom operativen Cash-Flow errechnen lässt, scheint zwar leicht positiv, doch die Peers stehen hier besser da.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Kann die Goldcorp-Aktie dennoch ansteigen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.