Goldcorp: Wie sind die Aussichten?

Lieber Leser,

im Juni hat die Bank Barclays für die Godcorp-Aktie ein Kurspotential von 30 % prognostiziert. Das Kursziel lag bei 18 US-Dollar. Seitdem hat die Aktie wieder ca. 10 % an Wert verloren. Aktuell liegt der durchschnittliche Zielpreis, der auf Basis der Zielpreise von insgesamt 22 Analysten vergeben wird, bei 17,27 US-Dollar. Im August lag der durchschnittliche Zielpreis noch bei 16,8 US-Dollar. Insgesamt gehen Analysten also davon aus, dass die Goldcorp-Aktie durchaus das Potential hätte, weiter zu steigen.

Einsparungen drücken Produktionskosten

Hauptsächlicher Grund für diesen Optimismus könnte die Tatsache sein, dass das Unternehmen zuletzt in der Lage war, die Produktionskosten zu drücken. Per Q3 2017 fielen die Kosten je Unze annualisiert um 12 %. Doch hauptsächlich fielen die Kosten aufgrund einer geringeren Produktion, weil man eine Mine außer Betrieb genommen hatte und sich von einer anderen getrennt hat. Insgesamt hat man im Rahmen der Umstrukturierung 500 Mio. US-Dollar an Einsparungen bewirkt. Diese sollen der zukünftigen Projektpipeline zugute kommen.

Kosten könnten auch in 2018 weiter fallen

Die AISC stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr per Q3 2017 leicht an, auf Jahresbasis sollen die Kosten allerdings weiter fallen. Das Unternehmen hat die Guidance im dritten Quartal nach unten angepasst. Von zuvor 850 US-Dollar je Unze sollen diese in 2017 nun bei 825 US-Dollar liegen. Per Q3 2017 lagen die Kosten bereits bei 827 US-Dollar. Weiterhin erwartet das Unternehmen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres weitere Einsparungen von 250 Mio. US-Dollar, womit die Kosten weiter fallen könnten.

Produktionsprognose könnte übertroffen werden

Für das aktuelle Jahr peilt man eine Produktion von 2,5 Mio. Unzen +/-5 % an. In den ersten drei Quartalen hat man bereits 1,92 Mio. Unzen gefördert. Im vierten Quartal müsste das Unternehmen daher 577.000 Unzen fördern, um die Guidance zu treffen. Das ist weniger als die Quartalsprognose, die das Unternehmen mit 625.00-650.00 Unzen angibt. Sollte diese allerdings getroffen werden, könnte die Jahresproduktion über der Jahresprognose liegen.

Reserven deutlich gestiegen

Ein weiterer Faktor, warum Analysten immer zuversichtlicher geworden sind, ist der vorgestellte 20/20/20 Plan des Unternehmens. Im Rahmen des Plans will Goldcorp innerhalb der nächsten fünf Jahre sowohl die Kosten um 20 % senken, als auch die Produktion um 20 % steigern sowie die Reserven ebenfalls um 20 % steigern. Die Reserven des Unternehmens sind alleine in diesem Jahr bereits um 26 % auf insgesamt 53,5 Mio. Unzen gestiegen. Bis 2021 sollen diese auf 60 Mio. Unzen steigen. Die positive Korrelation der Goldcorp-Aktie zum Goldpreis liegt in diesem Jahr bei 0,624. Das ist etwas höher als noch vor zwölf Monaten mit 0,608.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.