Goldcorp: Technischer Ausbruch mit fallendem Goldpreis unwahrscheinlich?

Die Goldcorp-Aktie könnte erneut an der primären Abwärtstrendlinie sowie dem 200-Wochen-Durchschnitt scheitern. So wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, versuchte sich der Wert bereits seit zwei Wochen an einem technischen Ausbruch, doch gegen Ende der vergangenen Woche drückte ein durchaus schwacher Goldpreis den Wert auf Wochenkerzenbasis wieder ins Minus. Auch in dieser Woche eröffnete der Handel mit einem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.