Goldcorp: Steht ein möglicher Turnaround bevor?

Lieber Leser,

die Goldcorp Aktie konnte sich, zusammen mit dem stabilen Goldpreis, innerhalb der letzten vier Wochen erholen. Es steht in diesem Zeitraum ein Plus von ca. 13,7 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie dennoch innerhalb des primären und abwärts gerichteten Trends. Erst Kurse oberhalb von 15 US-Dollar je Aktie dürften hier erste positive Signale aussenden. Der 100-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 15 US-Dollar je Aktie. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft bei 17,20 US-Dollar je Aktie.

Underperformance im vergangen Jahr

Goldcorp gehört zu der Peer-Gruppe Senior Miners. In dieser Gruppe sind die Minenbetreiber Barrick Gold, Kinross Gold sowie Newmont Mining anzutreffen. Die Aktie von Goldcorp hat die Peers Newmont Mining und Kinross Gold in 2017 underperformt. Sie fiel um 7 %. Nur die Barrick Gold Aktie fiel mehr und zwar um 9,2 %. In 2017 gab es einen Wechsel in der Führungsetage sowie eine seit einigen Jahren rückläufige Produktion. Goldcorp befindet sich bereits seit 2016 in einem Umstrukturierungsprozess, im Rahmen dessen das Unternehmen sich von einigen Assets getrennt hat und Minen geschlossen wurden.

Produktion soll nicht mehr weiter fallen

Die Produktion soll laut der eigenen Prognose in 2017 auf 2,5 Mio. Unzen gefallen sein. Seit 2015 wäre es ein Minus von 28,5 %. In 2016 lag die Produktion bei 2,9 Mio. Unzen. Für das neu begonnene Jahr sieht Goldcorp allerdings keinen Rückgang mehr bei der Produktion vor. Diese soll jedoch auch nicht steigen, sondern bei 2,5 Mio. Unzen liegen. Das Unternehmen hat kürzlich einen längerfristigen Plan vorgestellt.

Kosten bereits gedrückt

Bis 2021 will es die Kosten um 20 % drücken, die Produktion um 20 % steigern sowie die Reserven ebenfalls um 20 % erhöhen. Für das Jahr 2018 sieht das Unternehmen All-In-Sustaining-Costs von 800 US-Dollar je Unze vor – eine mögliche Verbesserung von 3,17 % gegenüber 2017. Ob das Ganze für einen Turnaround bereits in diesem Jahr reicht, ist fraglich. Allerdings könnte sich die Lage, insbesondere mithilfe eines stabilen Goldpreises, so langsam auch für die Goldcorp Aktie verbessern.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.