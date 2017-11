Goldcorp: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

der Goldpreis als Treiber von Aktienkursen von Minenwerten, konnte in diesem Jahr kaum etwas zur Stabilität beitragen. Dieser hängt weiterhin in den Seilen. Während der schwächere US-Dollar noch eine teilweise Unterstützung geboten hat, lasten die unklaren Aussichten, ein verringertes geopolitisches Risiko sowie die schwache Entwicklung bei der Inflation auf dem Preis. Damit fokussierten sich Anleger in diesem Jahr insbesondere auf unternehmensspezifische Faktoren, wie etwa die Höhe der Produktion und die Entwicklung der Produktionskosten sowie natürlich den Projektpipelines der jeweiligen Minenbetreiber. Innerhalb der Gruppe der Senior Miner hat insbesondere Barrick Gold in dieser Hinsicht enttäuscht.

Produktion wie erwartet, Kosten auf Kurs

Goldcorp hatte ebenfalls mit einer rückläufigen Produktion in der Höhe von – 11,5 % auf 633.000 Unzen per drittes Quartal zu hadern. Das wurde jedoch erwartet und geht auf die Stilllegung einiger Minen im Vorjahr zurück. Die Produktionsguidance wurde bestätigt. In 2017 will Goldcorp 2,5 Mio. Unzen produziert haben, +/- 5 %. Auch die Kosten (AISC) sind bei Goldcorp leicht um 1,8 % auf 827 US-Dollar je Unze gestiegen. Bereits im zweiten Quartal hatte das Unternehmen jedoch die Kostenguidance von 850 auf 825 US-Dollar gesenkt, +/- 5 %. Damit wurde die Guidance bereits erreicht. Der Kurs reagierte zwar verhalten, blieb jedoch weitestgehend stabil, im Gegensatz zur Barrick Gold Aktie.

Langfristig solider Plan, kurz- bis mittelfristig eher schwach

Für die Zukunft sieht Goldcorp bis 2021 Produktionskosten von 700 US-Dollar je Unze – eine Verringerung der Kosten um 20 %. Die Projektpipeline sieht eine Steigerung von 20 % bei der Produktion sowie den Reserven bis 2021 vor. Bereits im dritten Quartal des aktuellen Jahres sind die Reserven des Minenbetreibers um 26 % auf 53,5 Mio. Unzen gestiegen. Kurz- bis mittelfristig betrachtet gehört die Projektpipeline von Goldcorp ebenfalls zu den schwächeren innerhalb der Peer-Group der Senior Miners. Dementsprechend vergeben nur 55 % aller befragten Analysten eine “Kaufen”-Bewertung ab. Allerdings vergaben im August noch 40 % eine “Kaufen”-Bewertung ab.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.