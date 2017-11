Goldcorp: Nach den Quartalszahlen!

Liebe Leser,

Goldcorp hat in der vergangenen Woche die Zahlen per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte die Analysteneinschätzungen übertreffen. Die Aktie stieg dementsprechend leicht an. Doch der technische Abwärtstrend wurde bisher nicht überwunden und dafür gibt es einige Gründe.

Per drittes Quartal hat das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 0,13 US-Dollar verzeichnet. Das waren 88 % mehr als im Vorjahr. Maßgeblich an dem Anstieg beteiligt war allerdings eine Steuererstattung sowie eine erhöhte Produktion in der mexikanischen Mine Penasquito. Im zweiten Quartal betrug das Ergebnis je Aktie 0,16 US-Dollar. Die Produktion lag per Q3 2017 11,5 % niedriger als im Vorjahr und auch leicht niedriger als in Q2 2017.

Neuer Aufwärtstrend nicht gerechtfertigt?

Die AISC (All-In-Sustaining-Costs) lagen per Q3 2017 bei 827 US-Dollar, nach 812 US-Dollar im Vorjahr und 800 US-Dollar per Q2 2017. Die Guidance für die Produktion hat das Unternehmen bestätigt, die Guidance für die AISC nach unten angepasst. Auch das könnte die Anleger insgesamt freundlich gestimmt haben, auch wenn die Ergebnisse eher gemischt als positiv ausfielen.

Ein näherer Blick auf den Cash-Flow zeigt jedoch weiterhin die Achillesferse von Goldcorp. Zwar weist das Unternehmen den Free Cash-Flow selbst nicht aus, subtrahiert man jedoch vom operativen Cash-Flow die Ausgaben, dann erhält man eine ähnliche Kennzahl. Diese ist bei Goldcorp in den letzten Quartalen negativ gewesen. Per Q3 2017 scheint der “FCF” zwar leicht positiv, doch in der längerfristigen Betrachtung und vor allem im Vergleich innerhalb der Peer Group “Senior Miners”, dürfte die operative Performance zu schwach sein, um einen starken Kursanstieg oder einen neuen Aufwärtstrend zu rechtfertigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.