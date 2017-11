Goldcorp: Ergebnisse im Überblick!

Liebe Leser,

Goldcorp hat am 25. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Kurs der Aktie blieb größtenteils stabil, nachdem er bereits seit Juni 2017 in eine Konsolidierungsphase übergegangen war. Langfristig befindet sich die Aktie immer noch in einem Abwärtstrend. Ein erstes vorsichtiges technisches Kaufsignal könnte womöglich bei Kursen oberhalb von 15,50 US-Dollar je Aktie verzeichnet werden. Ab dem aktuellen Kursniveau wären es ca. 16 % höher.

Analysteneinschätzungen übertroffen

Per Q3 2017 hat Goldcorp Umsätze von 866 Mio. US-Dollar erzielt und damit die Analysteneinschätzungen um 9,1 Mio. US-Dollar übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 US-Dollar und damit ebenfalls 0,02 US-Dollar über den Erwartungen der Analysten. Netto verdiente Goldcorp 111 Mio. US-Dollar. In Q3 2016 lag der Gewinn bei 59 Mio. US-Dollar.

Umsätze fallen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsätze damit aber um 5 % gefallen. Größtenteils verantwortlich für den Rückgang waren die geringeren Gold- und Silberabsätze. Auch der durchschnittlich realisierte Preis war gefallen. Für Gold um 4 %, für Silber um 17 %. Hingegen sind die Produktionskosten um 12 % rückgängig gewesen.

Produktion ebenfalls rückläufig

Die Produktion ist gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,5 % auf 633.000 Unzen gefallen, größtenteils aufgrund von Desinvestitionen und Schließungen einiger Minen. Die Prognose des Unternehmens für die Produktion im dritten Quartal wurden trotzdem getroffen. Diese lag zwischen 625.00-650.000 Unzen. In 2017 soll die Produktion unverändert bei 2,5 Mio. Unzen liegen +/- 5 %. Demnach müsste Goldcorp im vierten Quartal 577.000 Unzen produzieren. Positiv aufgenommen wurden derweil die steigenden Reserven des Unternehmens. Diese sind per Q3 2017 im Jahresvergleich um 26 % gestiegen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.