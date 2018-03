Goldcorp: Aktie peilt wichtiges Ziel an!

Liebe Leser,

der Goldpreis erholt sich seit vergangener Woche deutlich. Längerfristig betrachtet kann man das zwar noch nicht als “deutlich” bezeichnen, aber die aktuelle Aufwärtsbewegung hilft den Aktien der Minenbetreiber auf die Sprünge. So hat die Goldcorp-Aktie in den vergangenen drei Wochen eine Aufwertung von 12,62 % verzeichnet. Teilweise begünstigt jedoch durch die präsentierten Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 im Februar.

Ein Beitrag von David Iusow.