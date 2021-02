Goldcore wird 1000 kg Grafitkonzentrat für Lithium-Ionen-Batterietests produzieren

Quelle: IRW Press

11. Februar 2021, VANCOUVER, British Columbia. Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) („Goldcore“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Base Metallurgical Laboratories Ltd. („Base Metallurgical“) mit der Produktion von 1000 kg Grafitkonzentrat aus den Schlitz- und Bohrkernprobenmaterial des Projekts Berkwood zur Verwendung in angewandten technischen Tests und zur genaueren Charakterisierung des Grafitprodukts aus dem Projekt Berkwood ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



