Goldbugs oder Aktienkäufer: Eine Seite liegt derzeit falsch

Viele Unternehmen haben in den letzten Tagen bereits ihre Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt. Diese waren in den meisten Fällen kein Grund zum Jubeln. Aus den Zahlen wird deutlich, dass die Bäume wirtschaftlich derzeit nicht in den Himmel wachsen. Im Gegenteil: Etliche Unternehmen sahen sich gezwungen, Gewinnwarnungen auszusprechen und ihre Prognosen zurückzunehmen.

Bei den betroffenen Firmen reagierten die Anleger durchaus entsetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung