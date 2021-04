Goldaktien: 10 Aktien, die von der Megafusion profitieren können!

Inflationssorgen haben dem SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) im vergangenen Jahr nicht die erhofften Zuwächse für Goldinvestoren beschert. Der Analyst der Bank of America, Michael Jalonen, sagte jedoch am Dienstag, dass sich die Welle der M&A-Aktivitäten im Goldbereich bis ins Jahr 2021 fortgesetzt hat, und er erwartet in den kommenden Monaten noch mehr Deals.

Der Gold-M&A-Markt heizt sich auf

Im ersten Quartal 2021 gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung