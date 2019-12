Gold: Das würde die Konsolidierung beenden

Nach dem steilen Anstieg im Sommer befindet sich Gold seit Anfang September in einer Konsolidierungsphase. Doch ein Ausbruch nach oben scheint jederzeit möglich – wenn das passende Signal aus den USA kommt.

Am Goldmarkt wurde die Zinswende in den USA in diesem Jahr ausgiebig gefeiert, der Kurs ist mit viel Schwung auf einen Mehrjahreshöchststand gestiegen. Zuletzt hat die FED aber signalisiert, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



