Gold- warum schwächelt der US-Dollar? (Barrick Gold, Yamana Gold, Newmont Mining)

der Goldpreis kann sich zur Mitte der ersten Jahreswoche deutlich erholen. Begründet werden kann das mit einem teilweise schwächeren US-Dollar. Der US-Dollar Index hat zwar in den letzten zwei Wochen ein neues Hoch erreichen können, allerdings konnte er nicht übermäßig darübersteigen, sondern fluktuiert mehr oder weniger seitwärts mit sogar einem kurzen, starken Verfall in der letzten Jahreswoche. Woher nun die Unsicherheit kommt ist fraglich. Einige führen diese auf politische Differenzen zwischen Trump und dem Kongress zurück, andere wiederum sehen in dem dünnen Handel zu Beginn des Jahres den hauptsächlichen Grund.

Minenwerte sind stabiler

Klar ist allerdings: Sollte der impulsartige Anstieg des US-Dollars nun vorerst beendet sein, dann ist das positiv für den Goldpreis und damit auch einige der Minenwerte wie etwa Barrick Gold, Yamana Gold oder Newmont Mining. Minenwerte haben sich die ganze Zeit über, im Vergleich zum Goldpreis stabiler gezeigt. Sie verloren zwar ebenfalls deutlich an Wert, konnten sich aber immer noch innerhalb ihrer Aufwärtstrends halten. Das ist ein gutes Zeichen und ein Indiz dafür, dass langfristige Anleger noch nicht daran glauben, dass der Goldpreis immens weiter fallen könnte. Dagegen spricht allerdings die Markttechnik. Sowohl der 200-, als auch der 100-Wochendurchnitte wurden bereits unterschritten. Möglich wäre daher zwar eine etwas größere Erholung in Richtung 100-Wochendurchnitt, sofern dieser aber nicht überwunden werden kann, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Der 100- Wochendurchschnitt verläuft aktuell bei 1.200 US-Dollar je Feinunze.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

