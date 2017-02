Gold wagt mit schwächerem US-Dollar endlich den Ausbruch! (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Burey Gold, Goldcorp, West Red Lake Gold, Amarillo Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

Lieber Leser,

der Goldpreis hat sich seit Anfang Februar eher konsolidierend verhalten, was zum einen an einem festeren US-Dollar gelegen haben könnte. Wir haben des öfteren darauf hingewiesen, dass der Goldpreis sich zwar kurzfristig vom US-Dollar Kurs entkoppeln kann, längerfristig betrachtet hängt er jedoch definitiv von diesem ab. In manchen Fällen prescht der Goldpreis auch vor. Doch das sind in der Regel spezielle Fälle wie etwa unerwartete Zins- oder Inflationsveränderung sowie erhöhte Markt-Risiken.

US-Dollar-Index bildet ein mögliches Top aus

Der US-Dollar-Index hat sich zuletzt, vor allem angetrieben durch einen schwachen Euro, wieder in die oberen Gefilde bewegt, sich aber unserer Meinung nach von seiner technischen Korrektur noch nicht gänzlich befreit. Das letzte Hoch von vergangener Woche lag bei 101,80 Punkten. Es wurde in dieser Woche aber nicht überschritten, weshalb sich nun aus der markttechnischen Perspektive eine Top-Bildung abzeichnet.

Korrekturtrendlinie im Blick

Der Goldpreis nutzt diese US-Dollar-Schwäche und überwindet die Konsolidierung und auch den 200-Wochendurchschnitt auf den wir bereits mehrmals hingewiesen haben. Nun gilt es, darüber zu schließen und zwar am besten auf Wochenschlusskursbasis. In diesem Fall könnte kurz darauf die mittelfristige Korrekturtrendlinie angesteuert werden. Sie verläuft aktuell bei 1.285 US-Dollar je Feinunze.

5 Top Aktien für 2017!

Hans Meiser nennt Ihnen jetzt KOSTENLOS die 5 Aktien-Favoriten von Börsenguru Rolf Morrien. Video-Reportage erklärt: Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2017 ein Vermögen verdienen werden!

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse