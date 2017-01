Gold und US-Dollar fallen zusammen – was ist denn hier los? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

in der vergangenen Woche hat der Goldpreis auf Wochenbasis oberhalb der Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze geschlossen. Aus unserer Sicht war es das erste ernstzunehmende Signal für weitere Stabilität.

Doch auch Schlusskurse auf Wochenbasis sind nur ein Wahrscheinlichkeitsansatz, weshalb man von Zeit zu Zeit mit Fehlausbrüchen rechnen sollte. Eine hundertprozentige Garantie gibt kein Analyseansatz, sei er technischer oder fundamentaler Natur. Gehen wir aber nach den gleichen technischen Regeln vor, dann bestätigt sich ein Fehlausbruch aus unserer Sicht nur dann, sofern der Goldpreis nun auf Wochenbasis unter 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen würde. Das ist noch nicht geschehen, wäre aber möglich.

US-Dollar-Index notiert unter 100 Punkte

Erstaunlicherweise fällt der Goldpreis aktuell zusammen mit dem US-Dollar-Index. Beide korrelieren normalerweise negativ zueinander. Dieses wahrscheinlich nur zeitweise Auseinanderdriften normaler Umstände, deutet darauf hin, dass entweder der Goldpreis, der US-Dollar oder beide aus anderweitigen Gründen als sonst fallen.

Der Goldpreis dürfte aktuell aufgrund starker Aktienmarktperformance zur Schwäche tendieren. Der US-Dollar hingegen wird womöglich mehr durch das britische Pfund und Erwartungen an eine baldige Schwächung durch Aussagen von Trump gedrückt. In Anbetracht der Lage sollte man nun vermehrt darauf achten, ob der US-Dollar seine Schwäche beibehält. In diesem Fall dürfte der Goldpreis nicht so stark zurückfallen – trotz der aktuell positiven aber wahrscheinlich kurzfristigen Korrelation.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

