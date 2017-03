Gold und Silber: Wie positionieren sich die Spekulanten?

Lieber Leser,

wie immer an dieser Stelle unser wöchentlicher Blick auf das Sentiment an den Terminbörsen für Gold und Silber. Anzumerken dabei ist jedoch, dass die Positionierung jeweils per Wochentag Dienstag gilt und alle Anpassungen, die danach kommen, erst in der Woche darauf erkennbar werden.

Goldspekulanten erhöhen Longs deutlich

Obwohl der Goldpreis in der vergangenen zweiten Hälfte der Woche deutlich nachgegeben hat, zeigt die Positionierung einen Aufbau bei den Nettolong-Positionen um 40.035 Kontrakte. Das ist insofern wichtig, als dass die Spekulanten weiterhin steigende Goldpreise erwarten. Die Nettolong-Position ist nun seit Januar 2017 auf insgesamt 163.798 Kontrakte gestiegen. Es wird daher interessant sein, wie stark die Anpassung infolge des einbrechenden Preises geworden ist. Hält sich diese in Grenzen, scheint das Sentiment wenig davon überzeugt zu sein, dass der Goldpreis erneut tief fallen könnte.

Silber-Spekulanten erhöhen Longs geringfügig

Auch in Silber haben Spekulanten ihre Long-Positionen erhöht. Der Anteil scheint jedoch nur verhalten zu steigen in den letzten beiden Wochen. Im Gegensatz zu Gold sind die Positionen jedoch seit Januar fortwährend und ohne Pausen gestiegen. Auch hier werden wir erst gegen Ende der aktuellen Woche sehen können, inwiefern sich das Sentiment an den Terminbörsen an die aktuellen Ereignisse anpassen wird.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse