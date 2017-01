Gold über 1.200 US-Dollar? Der Wochenüberblick

Liebe Leser,

die Amtseinführung von Donald Trump brachte Bewegung in den Goldpreis. Die wichtigsten Veränderungen im Wochenüberblick:

Wochenschlusskurs: Letzte Woche konnte der Goldpreis auch auf Wochenbasis über der wichtigen Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen. Grund könnte der nachgebende US-Dollar-Kurs nach der Amtseinführung des neuen US- Präsidenten Donald Trump sein.

Tendenz steigend: Markttechnisch gesehen könnten damit die Weichen für den weiteren Anstieg in Richtung 200-Wochendurchschnitt gestellt sein, der letzte Woche bei 1.250 US-Dollar je Feinunze lag. Er ist in etwa 4,00% vom aktuellen Wochenschlusskurs von 1.208 US-Dollar je Feinunze entfernt.

Wie schlägt sich der Goldpreis in der kommenden Woche? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse