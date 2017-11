Gold: Das stützt den Preis in dieser Woche!

Liebe Leser,

der Preis für eine Feinunze Gold verzeichnet in dieser Woche einen leichten Anstieg auf 1.285 US-Dollar. Begünstigt wird dieser Anstieg durch einen schwächeren US-Dollar. Der US-Dollar Index hat bereits in der vergangenen Woche in Erwartung einer nicht durchgesetzten US-Steuerreform negativ geschlossen. In dieser Woche schreiten die Debatten und Abstimmungen voran.

Politische Unsicherheit schwächt US-Dollar

Die politisch bedingte Unsicherheit bleibt also weiter bestehen, während der Euro infolge eines starken deutschen BIP-Anstiegs im dritten Quartal immer mehr an Wert gegen den US-Dollar gewinnt. Der US-Dollar Index korrigiert den zuvor verzeichneten Ausbruch über den 200-Wochen-Durchschnitt, notiert jedoch immer noch darüber.

US-Inflationsdaten im Fokus

Der Goldpreis erholt sich dabei nur mäßig. Möglicherweise halten sich Anleger kurz vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten per Monat Oktober zurück. Sollten diese über den Erwartungen ausfallen, könnte das tendenziell den US-Dollar wieder stärken und den Goldpreis schwächen. Andererseits könnten schwache Inflationsdaten Erwartungen an einen lockeren Zinspfad der FED schüren und die Erholung im Goldpreis weiter unterstützen. Erst sehr starke Inflationsdaten dürften den Goldpreis ebenfalls unterstützen, doch diese werden im Großen und Ganzen nicht erwartet.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.